Entenda se Davi pode perder bolsa de estudos após expulsão de Wanessa | A TARDE

Após a expulsão da participante do Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargo, após acusação de agressão ao brother Davi, a internet questionou se a cantora perderia o cachê e prêmios que ganhou no reality show. Em uma dinâmica, a artista ganhou uma bolsa de estudos e mais R$ 10 mil, e escolheu o baiano para também ganhar uma bolsa de estudos e mais R$ 5 mil.

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do Slash, a cantora não perderá nada que recebeu em sua participação no reality porque apenas casos gravíssimos acarretaria na devolução do cachê ou multa. Sendo assim, Davi manteria a sua bolsa de estudos.

Ainda segundo o colunista, esta não será a primeira vez que participantes que deixaram o reality após supostas agressões mantêm o cachê e valores conquistados no programa. A apuração aponta que, muitas vezes, a negociação para que o desclassificado mantenha seu cachê e não pague multas vem com acordos para que ele participe de outros programas da casa, ou participe de ações que possam interessar a emissora.

A cantora Wanessa Camargo foi expulsa do Big Brother Brasil 24 neste sábado, 2, após o baiano Davi Brito denunciá-la por agressão. O baiano dormia, quando a cantora entrou no quarto e, ao dançar, atingiu a perna do brother, que acordou assustado. Revoltado, ele se queixou com colegas e chegou a formalizar a denúncia à produção no confessionário