Equipes de Giovanna e Fernanda trocam pedidos de voto contra aliadas | A TARDE

O 15º Paredão do BBB 24 está formado. Estão na berlinda duas participantes do grupo Gnomos, Fernanda e Giovanna, e Bia, do grupo Fadas. Com a dinâmica do Modo Turbo, a mais votada terá que dizer adeus a casa já neste domingo, 31. E claro que nas redes sociais, a equipe das participantes reforçam o pedido de quem votar para sair do reality.

A equipe que cuida das redes sociais de Giovanna pede que os seguidores da sister votem em Fernanda para sair da casa, apesar das duas serem aliadas do mesmo grupo no jogo.

Assim como a equipe de Fernanda pede que os seguidores da confeiteira votem em Giovanna. Já a equipe de Bia pede que votem em Fernanda.

Após um debate sobre votos no Quarto Fada, Bia, que tem certo favoritismo do público, foi para o jardim conversar com Isabelle, neste sábado, 28. A sister confessou que tinha medo de ir para o Paredão com Fernanda. As duas já protagonizaram várias discussões na casa

"Aí eu já fico pensando, porque eu falei, eu tenho um certo medo de ir com a Fernanda, né. O Brasil pode querer me tirar porque sabe que eu tô com medo", disse a sister.

Bia foi indicada ao Paredão, pois Matteus, que seria a primeira escolha da Líder Pitel, venceu a Prova do Anjo e conseguiu a imunidade. No entanto, não pôde imunizar nenhum aliado.

Com 5 votos, Fernanda foi a mais votada da casa para o Paredão. Alane, a segunda mais votada da casa, teve a chance de indicar uma pessoa e escolheu Giovanna.

Entenda o Modo Turbo

Quinta-feira, 28

Prova do Líder - todos jogam;

Na Mira do Líder - 2 pessoas na mira.

Sexta-feira, 29

Prova do Anjo - autoimune, mas não imuniza ninguém.

Formação de Paredão triplo

Anjo autoimune;

Líder empareda 1, entre os dois da mira;

Casa vota - o mais votado está no Paredão;

O segundo mais votado da casa empareda outra pessoa.

Domingo, 31

1 eliminado