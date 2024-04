Ex de Lucas Buda esclarece flagra com homem em motel | A TARDE

Chamando atenção nas redes sociais, a ex-esposa de Lucas Buda, do BBB24, Camila Moura, voltou a se movimentar nos bastidores. Fotos da professora saindo de um motel com um homem viralizaram na internet e o assunto se tornou o mais comentado na rede.

Leia mais

>> Big Brother Brasil anuncia abertura de inscrições da edição de 2025

A cena representa uma propaganda feita pelo site Guia de Motéis, que oferece descontos em estabelecimentos do Brasil. Nas imagens, Camila aparece escondendo o rosto, mas chamou atenção por estar com cabelo seco e maquiagem intacta.

Camila Moura chegou a reclamar mais cedo nas redes sociais sobre a falta de privacidade. Ela afirmou que estava tendo dificuldade para caminhar tranquilamente pelas ruas. “Não tenho um dia de paz, né? Todo dia uma bomba. Será que é pedir muito um dia sem caos?”, publicou.

No Instagram, a ex-esposa do brother tem 3 milhões de seguidores. Ela conseguiu faturar no mundo digital após o flerte de Buda com Giovanna Pitel dentro da casa mais vigiada do Brasil. Camila afirmou que o professor será um homem solteiro quando deixar o reality.