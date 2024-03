“Falsa” e “Planta”: Beatriz provoca rivais no BBB 24 | A TARDE

Ela gosta do caos! Achando pouco a briga entre Davi Brito e Leidy Elin após do último Sincerão do BBB 24, que aconteceu na noite da última segunda-feira, 11, Beatriz voltou a provocar suas rivais de jogo.

Yasmin Brunet, Fernanda e Pitel estavam reunidas para jantar na cozinha quando Bia decidiu simular uma propaganda. Olhando para as câmeras, a Líder da semana soltou diversas “pérolas”.



“Ê, Brasil! Estamos aqui, Brasil do Brasil! Temos aqui essa família muito linda! Fernanda, a falsa. Yasmin Brunet, a planta. E Pitel, a que não tem argumento, só fala ‘bestagem’. E o BBB é que? É o Brasil do Brasil!”, disparou.

Veja:

Beatriz: "Temos aqui essa família muito linda: Fernanda, a falsa. Yasmin Brunet, a planta. Pitel, a que não tem argumento, só fala bestagem" 🔥 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/YoKNiCa8OE — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2024

Pitel não gostou da provocação e decidiu rebater. “É por isso que duas semanas atrás eu disse que você é infantil. Quando te chamei de infantil, você não gostou”, disparou.



Pouco tempo depois, Fernanda comentou sobre o ocorrido. “Foi horrível lá na cozinha. [...] Ela [Bia] começou a gritar e a Alane aproveitou para gritar também. E o Alegrete [Matteus] rindo que uma beleza... Antes ele só chorava e fazia VT de menino humilde. Agora só ri e debocha”, disse.