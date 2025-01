Família de policial do BBB comemora início do programa

Cerca de 30 pessoas participaram do encontro - Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE

Na noite desta segunda-feira, 13, familiares e amigos de Aline Patriarca se reuniram em um apartamento no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, para celebrar a estreia do Big Brother Brasil 25. Aline, que divide o jogo com Vinicius Nascimento no formato de dupla, foi o destaque da festa, que teve direito a um buffet especialmente preparado para a ocasião.

Cerca de 30 pessoas participaram do encontro, todas vestindo camisetas personalizadas com imagens de Aline e Vinicius, em um gesto de apoio e torcida. O clima era de entusiasmo e confiança, com todos acreditando no potencial de Aline para se destacar no reality e conquistar o público.

Os pais de Aline | Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE

No centro da sala, os pais de Aline, Hildebrando e Marina Patriarca, assistiam atentamente a cada cena exibida na TV. Dona Marina, visivelmente emocionada, afirmou: “É a realização de um sonho. Ela vai seguir em frente porque é batalhadora, guerreira e uma jogadora nata. Podem ter certeza disso.”

Quando Aline apareceu pela primeira vez na TV, o ambiente foi tomado por muita emoção. Algumas pessoas gritavam “Uh, é furacão!”, enquanto outras choravam, tremiam de alegria, batiam palmas ao vê-la dentro do BBB 25.

