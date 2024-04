Fãs de Davi se reúnem na Pronaica, em Cajazeiras | A TARDE

A expectativa para a grande final do Big Brother Brasil (BBB) 24 é imensa nesta terça-feira, 16, especialmente em Salvador, onde se concentra a maior parte dos torcedores do baiano Davi Brito, favorito para ganhar o prêmio de quase R$ 3 milhões. Fãs do motorista por aplicativo se reúnem desde o início do dia na Arena Pronaica, no bairro de Cajazeiras, para apoiá-lo.

Em conversa com o Portal MASSA!, uma das líderes do fã-clube de Davi, Nanda Cruz, falou sobre a "a consciência" do brother durante sua passagem na casa mais vigiada do Brasil.

"Meu coração está igual ao de Davi: tranquilo e consciente pelo jogador que ele foi na casa, consciente do que foi fazer no BBB. Com certeza, com a força da torcida, ele vai sair de lá campeão e provando que o jovem negro, o preto periférico, também é exemplo, pode vencer e alcançar lugares que nem nós mesmos sabíamos que somos capazes", disse Nanda.

Já a comediante Aline Franca promete "se resolver" com o produtor Boninho caso o baiano não fature o prêmio. Ela se classifica como a maior fã de Davi "no universo".



"[Sou a maior fã] Do Brasil, do mundo, do universo sideral. Se Davi não ganhar, eu mesma estarei indo na Globo me resolver com Boninho. É Davi e pronto, calma calabreso, vem bebê. É Davi campeão do BBB 24, de Cajazeiras para o mundo", brincou a humorista.

Superfesta na Pronaica



Bairro onde Davi nasceu e foi criado, Cajazeiras será mesmo o local de concentração da torcida para acompanhar a final do BBB durante a noite. O encontro tem direito à festa, transmissão do programa em telão, camisa personalizada e principalmente grandes atrações: Olodum, O Polêmico, O Maestro, Danniel Vieira e O Kanalha foram confirmados no evento.

Ainda de acordo com publicação nas redes sociais de Davi, outras atrações ainda não reveladas vão aparecer como surpresas na grande festa, que começa oficialmente às 17h, embora muitas pessoas já estejam na Pronaica.