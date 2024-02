Giovanna Ewbank se solidariza com Davi no BBB - "Retrato da vida" | A TARDE

Esposa de Bruno Gagliasso, a atriz Giovanna Ewbank usou as redes sociais na tarde deste domingo, 11, para se posicionar sobre a situação Davi, participante do BBB 24, que em um momento de desespero, cogitou a possibilidade de desistir do reality show da TV Globo na manhã deste domingo ,11. Giovanna se emocionou ao usar a situação do brother para refletir sobre o racismo que crianças pretas enfrentam no país.

No vídeo Giovanna falou:

" ... Esse é o retrato do que acontece. Você ver um cara que é feliz, um cara que acredita nos seus sonhos, um cara que corre atrás dos seus sonhos. E que vc ver agora quase desistindo do jogo por não estar aguentando a pressão, por não estar aguentando o massacre que estão fazendo com ele... Afirmou a atriz e continuou...

"Quantas vezes a gente não viu uma criança preta, uma pessoa preta se sentindo mal no ambiente onde ela está, isso acontece em escola, isso acontece em ambiente de trabalho, isso acontece nas ruas, isso acontece em todos os lugares, o tempo todo, então a gente tá vendo um retrato da vida ali dentro".

Na legenda ela ainda escreveu: "Está difícil de assistir, mas o Davi é gigante! O BBB é e sempre foi um recorte da sociedade. O que acontece lá dentro, acontece aqui fora todos os dias! Que a gente observe, aprenda e não repita", afirmou.

Confira publicação: