Globo registra 'Brasil do Brasil' e Beatriz pode ser impedida de usar | A TARDE

Bordão usado por Beatriz Reis no Big Brother Brasil 24, o termo 'Brasil do Brasil' teve o registro solicitado pela Tv Globo, segundo o Realitys VIP.

A vendedora do Brás teria assinado contrato com a emissora, que teria pedido registro do bordão em 21 março, pensando em futuras ações com a ex-sister.

LEIA TAMBÉM

Davi está sendo impedido de encontrar a namorada; descubra o motivo

Entretanto, três dias antes, duas outras pessoas já haviam pedido o registro da mesma marca, alegando que “Brasil do Brasil” se trata de um programa de rádio.

A solicitação está andamento e encontra-se em “prazo de apresentação de oposição”. Entretanto, ainda não se sabe o que o canal pretende fazer.

Uma das ações cogitadas pela emissora era a produção de um documentário sobre Beatriz. Entretanto, segundo o jornalista Gabriel Vaquer, da 'Folha de S.Paulo', a emissora desistiu de fazer um documentário sobre Bia do Brás após a rejeição que a participante teve ao sair do BBB.