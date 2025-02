Gracyanne troca farpas com Diogo Almeida no BBB 25; veja

Gracyanne Barbosa e Diogo Almeida trocaram farpas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após o retorno de Gracyanne Barbosa, uma confusão entre a musa fitness e Diogo Almeida agitou os ânimos na tarde desta quinta-feira, 6, no BBB 25. Na conversa, o ator relembrou o voto na dupla Aline e Vinícius no contragolpe do terceiro paredão, que foi o motivo para o tumulto entre os dois.

A discussão aconteceu na cozinha e resultou em um climão entre os participantes. No momento em que o brother tenta se explicar, ele é interrompido. “Eu posso completar?”, pergunta o participante, mas a sister dispara: “Não quero, completa aí pro pessoal”, e dá as costas ao ator.

Diogo cobra educação e a discussão esquenta. “A minha opinião não vai mudar”, diz ela ao brother. “Você parou ali na sala e falou ‘eu te admiro’”, questiona o ator indo em direção a Gracyanne. Ela rebate: “Eu te admiro, ainda tem pontos que eu admiro. Só que, como homem, eu não admiro”, referindo-se ao voto do rapaz em Aline Patriarca, baiana com quem Diogo Almeida possui envolvimento na casa.

“Não vou justificar para você, eu vim conversar com você. Conversei com Aline, pedi desculpas”, esclareceu Diogo. “Tanto faz se ela te desculpar ou não, pra mim, eu, como mulher, continuo achando uma atitude de merda”, respondeu a musa fitness.

Gracyanne pergunta ao brother se ele acha “maneira” a atitude que teve, e Diogo diz que não deve satisfações a ela. “Você não merece que eu te responda. Conversei com quem eu devia conversar”, disparou. A mãe do ator se aproxima, tomando o lado do filho, mas recebe um corte da participante: “Ele não precisa de você, dona Vilma.”

