Juninho questiona falta de memória de Davi: "estratégia de jogo" | A TARDE

Mais recente eliminado do BBB 24, Juninho compartilhou suas opiniões sobre nesta quarta-feira, 7. Questionado sobre sua percepção, o motoboy disse que o baiano interpretou mal os conselhos que ele quis dar.

"Vejo que o Davi está firmemente comprometido com seu jogo. Acredito que ele vai causar incômodo por um bom tempo; ele é bastante expansivo, gosta de se expressar, é isso aí, está tudo bem. Quando comentei sobre a comida... (...) Fui mais com a intenção de ajudar do que de atrapalhar. Mas ele não interpretou dessa maneira", relatou ele durante participação no Mais Você.

Juninho também mencionou que a "falta de memória" de Davi na casa tem irritado os demais participantes, especialmente quando questionam o baiano sobre suas ações no jogo. O motoboy chegou até mesmo a se referir a Davi como um "mentiroso compulsivo":

"Não sei se ele realmente tem problemas de memória... (...) Talvez seja uma estratégia de jogo, ele deixa todo mundo confuso, mantém todos desorientados no jogo. (...) Ele está conseguindo avançar. Além desse ponto, é inegável que ele tem sua força e sua persistência. Ele ficou grudado no Big Fone, isso é digno de aplausos. (...) Ele está de parabéns por isso", ressaltou.