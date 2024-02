Luiza Brunet comenta posicionamento de Yasmin no BBB 24: “Eu sofro” | A TARDE

A empresária e modelo Luiza Brunet comentou sobre o posicionamento da filha, Yasmin Brunet, integrante do BBB 24 que tem sido umas das personagens principais do enredo do baiano Davi no jogo. Internautas já chegaram a acusar Yasmin de racismo contra o motorista de aplicativo.

“Complicado isso, porque como ela está lá dentro e ela não sabe que posicionamento dela impacta aqui fora. Eu sofro porque é uma pauta que eu tenho muito interesse. Eu acho que essa questão racial é uma coisa que a gente está numa construção, principalmente para nós, pessoas brancas”, disse, em entrevista à Quem.



De acordo com Luiza, é um processo. “Eu sinto e sei que eu, e a Yasmin também, somos mulheres brancas privilegiadas e a gente tem que entender isso e saber lidar com tudo isso e respeitar, acima de tudo”.



“Acho que ali ela vai sair com um impacto muito grande. Acho que é importante, acho que o tema é um tema que veio muito forte ali dentro por várias situações e isso traz um entendimento para a sociedade aqui fora também”, completou.

A postura da Luiza Brunet em apontar o racismo da própria filha no #BBB24 é louvável demais. Não é fácil apontar os erros dos outros, imagina da própria filha, e ela não teve medo de se colocar. pic.twitter.com/j3JGb6C5tA — Tom (@tomhenrique_me) February 11, 2024

Nova polêmica



Um dos episódios recentes que colocou o nome de Yasmin no meio de uma nova polêmica foi o fato da sister, irritada com as atitudes de Davi na Prova do Líder da última quinta-feira, 8, resmungar chamando-o de “imundiça”.



Segundo vários dicionários on-line, a palavra refere-se a algo “imundo, excessivamente sujo, falta de asseio, de limpeza e higiene”, o que gerou revolta na torcida do motorista de aplicativo, o qual pensou em desistir do jogo na madrugada deste domingo, 11, mas voltou atrás.