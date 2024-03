Namorada de Davi, do BBB, Mani Rêgo fecha primeira publicidade | A TARDE

Com quase 900 mil seguidores no Instagram, Mani Rêgo, namorada de Davi, do BBB 24, assinou seu primeiro contrato de publicidade nesta semana.

Atualmente ela vende lanches em uma barraca no Matatu de Brotas.

"Pode ser uma fonte de renda a mais. Nunca me vi nessa situação, mas estou começando a gostar. Se for para influenciar outras mulheres a se empoderar e empreender, eu acho interessante. Se isso vai gerar uma renda ou não, o importante é conseguir dar visibilidade para essas mulheres. A proposta de eu estar na internet primeiramente foi essa. O foco nunca foi o dinheiro, isso é consequência do trabalho", disse Mani ao O Globo.

Ela contou ainda que antes do namorado entrar no reality, sequer tinha redes sociais.

"Eu nem tinha rede social, nunca gostei. É legal por causa do carinho. A troca de experiências é válida. Poder passar a minha vivência para outras mulheres, poder fazer a diferença de alguma forma, com alguma fala, um conselho. Muitas mulheres me procuram falando sobre relação com homem mais velho ou mais novo. Também existem as que trabalham na rua vendendo, como eu".

Mani é a nova garota propaganda da CleanNew, uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil.

Entre os meses de março e maio ela estrelará as campanhas do Dia das Mulheres e do Dia do Trabalho, ambas veiculadas nas redes sociais da marca.

“É com grande prazer que anunciamos nossa nova parceria com a Mani e estamos entusiasmados em tê-la como nossa nova garota propaganda. Sempre nos esforçamos para oferecer produtos e serviços de excelência e acreditamos que a personalidade, o alcance e a autenticidade dela serão um complemento perfeito para nossos valores e visão. Além do seu carisma, alegria e representatividade do povo brasileiro, sua história de vida se conecta com os valores da nossa marca. Inspiração, paixão e resiliência, características que transformaram a CleanNew em um dos maiores cases de sucesso da América Latina”, afirma Fritz Paixão, CEO da rede.