"Não aprendem", diz ex-BBB Ivy sobre rejeição a Davi | A TARDE

Participante da edição do Big Brother Brasil em que aconteceu o recorde no número de paredões enfrentados pela mesma pessoa, Ivy Moraes conversou com o Portal A TARDE sobre o reality show, na noite desta terça-feira, 13, último dia do Carnaval de Salvador, no Camarote Brahma.

"Gosto muito da Anne [Deniziane], da Bia [Beatriz], do Davi e da Isa [Isabelli]", afirmou Ivy, que participou da 20ª edição do programa, em 2020.

Quando esteve na casa mais vigiada do Brasil, Ivy votou oito vezes em Babu, que foi para o paredão dez vezes, marca até o momento não superada por outro participante.

A rejeição sofrida por Davi na atual edição do BBB, para Ivy, mostra que os participantes não aprenderam nada com a história do programa.

"Ele [Davi] tem grandes chances de ser o ganhador, porque entra ano, passa ano, o pessoal não entende que quanto mais se foca em uma pessoa, mais o público abraça aquela pessoa", argumentou.