Nizam chora por fala sobre corpo de Yasmin Brunet: “infantil' | A TARDE

Quarto eliminado do BBB 24, Nizam tomou café da manhã com Ana Maria Braga na edição do Mais Você desta segunda-feira, 22. Tido como um dos vilões do reality, ele aparentou arrependimento após ser confrontado pela comunicadora devido aos seus comportamentos e falas polêmicas.

>>> Com Rodriguinho líder, brothers formam paredão quíntuplo

No bate-papo, Nizam falou sobre o desmaio de Alane após uma discussão dos dois por causa de Vanessa Lopes.

"Eu tenho absoluta certeza de que eu poderia ter agido de forma diferente. (...) Infelizmente, não posso mudar o que passou, mas posso aprender com meu erro. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Não quis diminuir a dor e o sentimento de ninguém. Acho que pensei mais em mim do que em qualquer outra pessoa. Fui egoísta."

Nizam também falou sobre as falas contraditórias com Vanessa Lopes sem a presença de Alane, diferentemente do que tinha combinado com a paraense.

"Foi uma fala infeliz, porque a gente não se lembra do que foi falado exatamente. Eu deveria ter sido sincero e assumido a culpa. (...) A responsabilidade é minha, eu assumo, mas é muito legal quando a gente tem alguém... (...) Lá dentro a gente não tem esse feedback, esse retorno imediato", disse.

Choro

Outra polêmica foi as declarações de Nizam sobre o corpo de Yasmin Brunet. Em meio a lágrimas, ele se disse arrependido da conduta.

"É lamentável, infantil, Ana... Tenho mulheres na minha família, minha irmã, minha mãe, minha sobrinha... Imagine se algo assim fosse dito sobre elas [...] Infelizmente, aprendemos com os erros. Estou contente por sair neste momento e conseguir reconhecer o equívoco antes que se tornasse mais sério. Consigo refletir sobre o erro, compreender, reconstruir-me, evoluir e olhar para o futuro. Entender o ocorrido e buscar maneiras de melhorar. Isso não deveria ser sequer mencionado. Meu comentário foi extremamente machista, infeliz, ridículo, pode chamar de vacilo, foi o pior. Assumo, a responsabilidade é minha. Fui tolo ao proferir tais palavras."

Posteriormente, Ana Maria mostrou o momento em que Nizam teve a oportunidade de revelar o que realmente ocorreu no quarto quando Yasmin Brunet o questionou ao lado de Wanessa. A apresentadora indagou se ele tinha esquecido que estava sendo filmado.

"Não esqueci que estava sendo filmado. Até acredito que, se tivesse falado a verdade sobre o que aconteceu no quarto, elas teriam compreendido...", afirmou Nizam.

"Eu acho que não", rebateu Ana Maria.

"Talvez elas não aceitassem, mas eu teria sido honesto, teria pedido desculpas", enfatizou Nizam.

"Você teria falado a verdade, não é mesmo?", questionou a apresentadora.

"Meu erro foi não ter revelado o que realmente aconteceu, talvez por querer me proteger. Não consigo explicar exatamente o que foi, mas aconteceu...", respondeu o ex-participante.