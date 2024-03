Noivo de Raquele, do BBB 24, revela quanto ganham com venda de doces | A TARDE

O noivo de Raquele, do BBB 24, Carlos Eduardo, revelou quanto o casal ganha com a venda de doces. Em entrevista ao Play do Globo, ele disse que os dois trabalham juntos na doceria e que todo o rendimento é dividido entre os dois.

“Como em qualquer comércio, tem mês bom e tem mês ruim. Na média, tiramos R$ 1.600 para cada, porém, em alguns meses, tiramos mais e, em outros, bem menos”, contou.



Na ocasião, ele explicou sobre o vídeo da sister colhendo café, que viralizou nas redes sociais. “Ela cresceu assim. A família dela sempre colheu café nas épocas de colheitas, mas sempre como renda extra ou para complementar a renda. Ela sempre aproveitou as colheitas para conseguir algo que ela queria conquistar. Ela estava em busca do dinheiro para a carteira de motorista dela”, revelou.

Assista ao vídeo:

Raquele trabalhando na colheita de café, fofa demais, gente trabalhadora vencendo na vida aquece o coração pic.twitter.com/S6ex6Bi73j — Jamelindo de Fátima Nazareth (@vascaindio) February 29, 2024