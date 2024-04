Pedido de divórcio litigioso entre Camila e Lucas Buda é aceito | A TARDE

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido feito pela defesa de Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, participante do BBB 24, de divórcio litigioso. "Eles estão oficialmente divorciados. Agora só vamos fazer averbação via cartório para sair a certidão de casamento, com averbação do divórcio, e a partilha do patrimônio que eles acumularam durante a constância da união também será realizada. O divórcio foi decretado", disse a advogada de Camila, Adélia Soares.

Ela comentou sobre a partilha de bens em entrevista à Quem. "Vai ser dividido o que eles conquistaram juntos durante a constância da união [eles casaram sob o regime de comunhão parcial de bens]. A partir do momento que ela declarou que daria fim ao casamento, tudo que ela vier a trabalhar e lucrar será exclusivamente dela. Mas o o apartamento financiado e a motocicleta, os dois bens deles, além dos bens da residência, serão divididos entre os dois".

A irmã de Buda, Rose Ferreira, falou a respeito da decisão da Justiça. "Nem sei o que dizer. Mas acho que a Camila poderia ter esperado o Lucas sair do programa. Mas se é assim, está bom. É bom que ele já sai sabendo do que está acontecendo e reorganiza a vida dele. Espero que o Lucas se organize, ele é novo ainda e tem muito para viver. E espero que ela também encontre o caminho dela e seja feliz", opinou.

O coordenador tributário Pedro Antonio Vieira Pereira, de 30 anos, melhor amigo de Lucas, também falou sobre a decisão da Justiça. “A Camila tomou a decisão dela, respeito isso, é algo que não diz respeito a mim. Espero que ela siga o caminho dela e que o Lucas possa seguir o dele, porque ele merece ser feliz”, afirmou.