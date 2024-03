Piovani sai em defesa de Davi após saída de Wanessa: "psiu, coisinha" | A TARDE

Luana Piovani usou suas redes sociais neste domingo, 3, para se manifestar sobre a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24 e fez uma postagem em apoio a Davi. A cantora foi desclassificada após o motorista afirmar ter sido agredido por ela.

Na publicação, Piovani reproduziu uma frase de Davi com ironia: "Psiu, psiu, coisinha linda do bom senso empinadinho".

Xenofobia: Fernanda é acusada após dizer que Davi vem "do c* da Bahia"

Wanessa foi expulsa do BBB24 no sábado, 2, após Davi afirmar ter sido agredido pela cantora. A produção pediu que os participantes entregassem os pertences dela depois de cerca de 10 minutos no confessionário.

A confusão começou quando Wanessa, bêbada, acertou um tapa na perna de Davi enquanto dançava em um dos quartos da casa. Apesar de se desculpar, o incidente levou à expulsão da cantora após a denúncia do motorista de aplicativo.