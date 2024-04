Prova do BBB é de resistência e garante vaga na final | A TARDE

Nesta quinta-feira, 11, logo depois a eliminação de Beatriz Reis, que deixou a casa com 82,61% dos votos, os 4 participantes - Alane, Davi, Isabelle e Matteu - participam da última disputa da temporada: a Prova do Finalista.

Desta vez, a disputa será de “resistência raiz” e quem vencer garante a primeira vaga na grande final do programa. Além disso, o vencedor ganha um carro zero. Por sua vez, o último Paredão será formado com os três perdedores da prova.

Na dinâmica, cada jogador deve ficar em uma plataforma giratória e permanecer o tempo todo segurando com pelo menos uma das mãos um disco. Quem deixar o disco cair, estará eliminado. Vence a prova quem resistir por mais tempo.

O apresentador Tadeu Schmidt ainda avisou aos participantes que só vale segurar o disco com as mãos e braços. Se a direção de prova interpretar que estão usando outra parte do corpo para ajudar a apoiar o disco, o jogador pode ser eliminado.

Se a disputa continuar até o programa desta sexta-feira, 12, haverá um desempate. Na sorte, os brothers terão de escolher uma chave. Quem acertar a chave que liga o carro vence a prova e se torna o primeiro finalista do BBB24.