Saiba quanto Davi pode faturar ao investir prêmio do BBB na poupança | A TARDE

O que você faria se ganhasse o prêmio de R$ 2,92 milhões, como o baiano Davi Brito no BBB? Compraria imóveis de luxo, carros esportivos, faria uma viagem dos sonhos, dividiria o valor com familiares e amigos ou investiria em aplicações financeiras? São várias as opções.

Diante da situação, o consultor econômico da Fecomércio, Guilherme Dietze, revelou À coluna Sabendo com Vini, do Portal MASSA!, o valor do rendimento do prêmio na poupança, falou sobre possíveis investimentos e alertou sobre o perigo de cair em uma grande roubada com decisões financeiras equivocadas.

"Se a gente coloca o prêmio de R$ 2,92 milhões na poupança, a 0,5% ao mês, estamos falando de R$ 15.500 por mês. Agora, onde investir e o que comprar são perguntas muito complexas. Por quê? Porque cada pessoa tem um perfil de investimento. Eu posso ser mais agressivo ou posso ser mais conservador. Posso precisar de um dinheiro mais imediato ou posso precisar de um dinheiro a longo prazo. Então, cada perfil vai ter um retorno diferente", afirmou Guilherme Dietze.

Calabreso, tenha calma para não perder a grana

Em seguida, Guilherme Dietze pontuou algumas opções de investimentos, porém, alertou sobre a necessidade de uma análise cuidadosa do que fazer com o prêmio para que não entre em uma roubada.

"Da mesma forma, o que eu desejo comprar? Por exemplo, eu posso comprar uma casa de R$ 3 milhões ou posso comprar 10 casas de R$ 300 mil reais. Só que comprar uma casa de R$ 3 milhões vai me gerar um custo, pois tenho que imobilizar e vai me gerar um custo além dos custos fixos mensais, como por exemplo, de condomínio e de luz. Então, a pessoa [gastar todo o prêmio] em uma casa não terá dinheiro para manutenção", declarou.

Conselho para a grana render

Por fim, o consultor econômico da Fecomércio aconselhou que o investimento do prêmio em poupança pode ser uma oportunidade para se desfrutar de uma vida mais tranquila e segura.

"Quem tem menos dinheiro normalmente pega um dinheiro desse, gasta como se fosse o dinheiro único da vida, né? Mas tem gente que pega esse dinheiro e investe, não gastando o [prêmio principal] e vai viver com R$ 15 mil, porque 15 mil reais é praticamente cinco vezes a renda média do brasileiro. É um dinheiro que dá para equilibrar o orçamento da família de uma forma muito tranquila e viver de forma mais sossegada", completou Guilherme Dietze.