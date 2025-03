Saiba quem venceu e como foi a 10ª Prova do Líder no BBB 25

A prova foi baseada em sorte - Foto: Reprodução | TV Globo

O Big Brother Brasil 25 tem uma nova líder. Na noite desta quinta-feira, 20, Renata venceu a 10ª Prova do Líder, garantindo mais uma semana de imunidade no jogo. A disputa começou à tarde, com os brothers divididos em dois grupos, e apenas seis avançaram para a fase decisiva: Eva, Renata, Vitória Strada, Vilma, Maike e João Pedro. O ex-líder Guilherme vetou João Gabriel da competição.

A prova foi baseada em sorte e contou com rodadas eliminatórias, nas quais os participantes trocavam de lugar em frente aos tótens. Cada rodada eliminava um jogador conforme um símbolo previamente escolhido pelo público.



Confira o resultado das rodadas:

• Rodada 1: Tótem "D" eliminou Maike.

• Rodada 2: Tótem "Símbolo" eliminou João Pedro.

• Rodada 3: Tótem "W" eliminou Vilma.

• Rodada 4: Tótem "O" deu a vitória a Renata.

Com o resultado, Renata conquistou a liderança e terá o poder de indicar um participante ao paredão.

O BBB 25 pode ser acompanhado ao vivo na TV Globo e também de forma gratuita no Globoplay, mediante criação de conta na plataforma.