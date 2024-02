Sonia Abrão e Leo Dias fazem “participação” no BBB | A TARDE

A edição da noite desta terça-feira, 30, do BBB 24, além de revelar a eliminação de Luigi, trouxe surpreendentes "participações especiais". Um quadro dedicado às polêmicas do cantor Rodriguinho apresentou na Globo ninguém menos que a apresentadora Sonia Abrão, da RedeTV, e o colunista Leo Dias.

Sonia fez um comentário sobre uma suposta dica da produção que teria influenciado o comportamento de Rodriguinho, enquanto Leo surgiu entrevistando Tati Quebra-Barraco para o programa "Fofocalizando" do SBT. Na ocasião, a funkeira, que disse ser amiga do artista, falou que estava decepcionada com o comportamento dele na casa.

Segundo o colunista Gabriel Perline, Sonia "amou e está toda feliz" com sua participação no programa. Já o perfil de Leo Dias também destacou a participação e até lançou uma notícia: “De olho no Portal, Boninho? BBB coloca LeoDias no reality”.