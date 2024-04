Tadeu Schmidt dá ultimato em Davi e Bin Laden: "inaceitável" | A TARDE

O que a torcida do baiano Davi temia, não aconteceu. Ele não foi expulso e permanece na disputa pelo prêmio do Big Brother Brasil, mesmo após a confusão generalizada na noite de segunda-feira, 25, entre ele e MC Bin Laden.

Apesar de muita gente ter pedido a expulsão da dupla, a produção do reality resolveu poupar os dois, que quase se agrediram fisicamente. No entanto, a permanência de Davi e Bin não foi suavizada.

Logo na sua primeira entrada ao vivo, antes do Paredão que resultou na eliminação de Leidy Elen, o apresentador Tadeu Schmidt, com semblante sério, deu uma bronca.

"O BBB é uma arena para embates verbais. Podem discutir, podem brigar com palavras. Vocês sabem que agressão física é inaceitável. Então, por que agir desse modo? Em que tudo que levar a crer que você vai sair no tapa com o adversário. Que coisa lamentável. A casa inteira desesperada tentando impedir que duas pessoas briguem no BBB com Brasil inteiro vendo".

"Em 24 edições de Big Brother nenhum competir jamais chegou a vias de fato com um adversário. Davi e Bin já é a segunda vez que vocês partem para esse cara a cara, esse cara a cara raivoso. Primeiro lá atrás na história do Calabreso e ontem de novo. Vocês não perceberam como isso é perigoso? Onde vocês queriam chegar? E essa é a grande preocupação", finalizou.