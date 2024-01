Treta, prova do líder e baianos no topo: veja como foi o 1º dia do BBB | A TARDE

Começou, na segunda-feira, 8, a 24ª edição do Big Brother Brasil. O jogo começou repleto de surpresas, já no primeiro dia, com direito a prova do líder, fofocas e até possíveis “tretas”. Além disso, os baianos invadiram a casa mais vigiada do Brasil, que agora conta com mais um soteropolitano no elenco.

Treta

O destaque do primeiro dia foi Yasmin Brunet, que falou bastante com os participantes sobre a treta que teve com Vanessa Lopes. A modelo, que foi casada com o surfista Gabriel Medina, decidiu deixar de seguir a TikToker depois que ela foi vista ficando com o atleta.

Na dinâmica de apresentação, Yasmin falou em relação às fofocas que circulam sobre ela, afirmando: "Basicamente o que sabem sobre mim é por fofocas que aconteceram ou não aconteceram, ou aconteceram parcialmente". Vanessa Lopes concordou, dizendo: "Te entendo". Brunet então concluiu que elas precisam ter uma conversa para esclarecer os mal-entendidos: "Inclusive, depois, eu preciso conversar com você sobre a nossa fofoca".

Tem mais baiano na casa!

Além de Lucas Pizane, o motorista baiano Davi foi escolhido pelo público para entrar na casa, ao lado da dançarina manauara Isabelle, de 31 anos. Uma dinâmica entre os participantes, divididos em grupos, selecionou a estudante capixaba Raquele, 22, a advogada criminal Thalyta, 26, e a nutricionista Giovanna, 27, ambas de Belo Horizonte.

Entre os homens, os sortudos a serem escolhidos pelos colegas de confinamento foram os cariocas Antônio, 41, e Lucas Henrique, 29, e Michel, 33. Com isso, são 26 participantes.

Os também soteropolitanos Caio e Plínio concorreram contra Davi na disputa por uma vaga no reality, mas não tiveram a sorte de serem escolhidos pelo público ou pelos participantes.

Por ter sido escolhido pelo público, Davi entrou imune, mas em contrapartida, não pôde participar da primeira prova do líder, que aconteceu também na segunda. Ele agora integra o chamado "puxadinho", grupo com os participantes que também entraram no primeiro dia da disputa.

Motorista por aplicativo, Davi, de 21 anos, se inscreveu para o BBB 24 com um objetivo muito claro: estabilizar a vida financeira de sua família e pagar à vista uma faculdade de Medicina.

Primeiro líder

A todo vapor, o início do BBB 24 contou com a realização de uma prova de resistência que vai dar a liderança a algum (a) sortudo (a). Os participantes enfrentam uma dinâmica na qual precisavam completar um circuito, com a vantagem adicional de concorrer a um carro.

Rodriguinho foi o primeiro a ser eliminado no início da prova. O participante que resistir até o final da competição se tornará o líder da semana, obtendo imunidade e o direito de indicar um colega ao paredão.

As regras da prova do líder do BBB 24 são as seguintes: cada jogador possui sua própria bancada com um botão. Uma mensagem de atenção aparecerá no telão, marcando o início da rodada. Durante a rodada, os participantes só podem pressionar o botão de suas bancadas após um dos três sinais: buzina, faróis ou a música da Chevrolet. Aquele que pressionar o botão antes de um desses sinais será eliminado.

O primeiro jogador a pressionar o botão escolherá outro participante para cumprir um desafio, e o último a pressionar também enfrentará o mesmo desafio. Ambos os jogadores deverão se posicionar sobre um alçapão, e quando este se abrir, o cronômetro será acionado.

A tarefa consiste em atravessar a piscina em sua respectiva raia, passando por baixo das traves e pressionando o botão de sua bancada. Importante destacar que não se trata de uma competição entre os dois; basta cumprir a tarefa dentro do tempo estipulado para permanecer na Prova do Líder.

Aqueles que não conseguirem completar o circuito serão eliminados. Na terça-feira, 9, o líder escolhido indicará um participante diretamente ao paredão. Os demais brothers votarão no confessionário, e os dois mais votados também enfrentarão a berlinda. O resultado do paredão será anunciado na quinta-feira, 11.