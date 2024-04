Vídeo: Bia "quebra tudo" na boquinha da garrafa e Carla Perez elogia | A TARDE

O É O Tchan agitou a casa do BBB 24 neste sábado, 30. E claro que Bia, que já protagonizou várias situações inusitadas e memes em festas do reality, se esbaldou com a banda de pagode baiano.

Bia reproduziu uma das coreografias mais conhecidas da banda. Uma garrafa foi colocada no chão e Bia desceu ao som de “Na Boquinha da Garrafa”, cantada por Beto Jamaica e Compadre Washington, ao redor de outros brothers, além dos dançarinos Jacaré, Scheila Carvalho e Sheila Mello.

Bia também bateu cabelo, como de costume, com sua aliada no jogo, Isabelle. A sister também passou debaixo da cordinha, junto com Matteus, em outro coreografia icônica. Os participantes entraram no clima, até nos looks disponibilizados pela produção do reality, que as cores combinavam com dos cantores e dançarinos.

A performance da ex-vendedora do Brás agradou até a eterna "Loira do Tchan", Carla Perez, que reagiu ao momento nas redes. "Arrasou. O Brasil do Brasil pira", afirmou Carla no Instagram Stories.

