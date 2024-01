É O Tchan faz show histórico de 30 anos em Salvador | A TARDE

Celebrando 30 anos de carreira, o grupo É O Tchan reuniu no último domingo, 7, os integrantes que marcaram a história do grupo. Aguardados por uma multidão, subiram no palco do Clube Espanhol, no bairro de Ondina, Beto Jamaica, Compadre Washington, Scheila Carvalho, Sheila Mello e Jacaré. Para alegrar ainda mais o público, houve ainda uma visita surpresa de Carla Perez.

>>> Fãs celebram 30 anos de “É O Tchan” e show em Salvador: “meu momento”

O evento foi realizado onde o grupo começou a se apresentar, o que fez o público que acompanha a banda desde o início, vivenciar uma nostalgia com recordações de histórias com as músicas da banda e shows que marcaram as passagens do grupo no local. Para a dançarina Sheila Mello, foram essas histórias que fizeram o público voltar ali.

“Quem está aqui, não veio só para dançar, veio pela história do Tchan, que marcou sua vida”, disse. Sheila ainda afirmou ser grata ao É O Tchan pelo protagonismo na cena da dança no Brasil e ao público baiano que votou nela, para ser a loira do Tchan.

“No começo eu morria de medo de dançar aqui na Bahia. Mas tem gente aqui que votou em mim no dia 30 de agosto de 1998. Se perguntarem se vocês ajudaram alguém a realizar um sonho, vocês podem dizer que sim. Vocês realizaram o sonho da menina da periferia lá de São Paulo e eu tenho muita gratidão a cada um de vocês, viu? Obrigada! Obrigada à Bahia por me apoiar e obrigada ao Tchan por me dar esse espaço. Obrigada”, completou, emocionada.

Já Compadre Washington aproveitou a ocasião para homenagear o filho que faleceu. Quando começou a cantar a música “Tarde de Domingo”, ele lembrou que recebeu a notícia em um show no mesmo local e recebeu o apoio do público.

“Eu estava aqui, e o meu filho estava internado, e eu recebi a notícia que ele tinha falecido. Eu tenho uma música que eu canto, e o meu filho, na época, adorava essa. Eu geralmente não canto essa música nos shows. Mas eu tento cantar em homenagem ao meu filho que está no céu, sempre me iluminando, iluminando a minha família e meus amigos”.

Washington Junior morreu ainda na década de 1990, vítima de um traumatismo craniano. Ele foi o primogênito dos 10 filhos que Compadre teve.



A noite ainda teve mais emoção. Isso porque a dançarina Carla Perez apareceu de surpresa. Ao lado dos integrantes do grupo, a primeira loira do Tchan performou as músicas “Dança do bumbum” e “Pau que Nasce Torto”. Ela finalizou a participação sendo ovacionada pelo público.

O show teve momentos intercalados com os integrantes antigos e atuais, além da participação de convidados especiais, como os integrantes da Companhia do Pagode e Gang do Samba, bandas que fizeram sucesso nos anos 90.

Para fechar a noite, Xanddy surgiu no palco para homenagear os anfitriões e os outros artistas presentes. Para o cantor, todos eles surgiram antes e são referências do pagode baiano.

*Sob supervisão de Bianca Carneiro