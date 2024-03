Vídeo de Wanessa Camargo sugerindo acordo com produção viraliza | A TARDE

Logo após a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24, no sábado, 2, um vídeo em que a sister conversa com Yasmin Brunet sobre um suposto acordo com a produção para sair do programa viralizou nas redes sociais.

Na conversa, Wanessa afirma ter conversado com "o além" para tirá-la do reality show caso ela estivesse cancelada pelo público. "Para de fazer isso, de contar coisa que não dá pra contar. Não tem como entender isso que você falou! Falou com quem, com espírito, com o além? Eu não entendi", reagiu Yasmin Brunet.

> Wanessa Camargo reencontra família após expulsão; veja vídeo

A cantora confirmou: "Aham, é com o além. Eu chamei… eu falei assim: 'Se quiserem me tirar do programa, mais fácil, só fazer um puxe (ou push)".

"Você tem que parar com essas suas coisas, vai acontecer quando for pra acontecer…", reagiu a modelo. "Eu sei, mas eu falo com… Você não conversa com o Universo? Eu converso", continuou a cantora. "Sim, mas é a dinâmica, se você não foi, não quer dizer nem bom nem ruim", disse Yasmin. "Eu estou falando… Se me quiserem… Deixa quieto. Tem coisa que é da minha…", tentou encerrar Wanessa.

"Ah tá… Entendi. Mas não tem, cara, é imparcial. Não tem isso. Entendi o que você quer dizer agora", reagiu Yasmin, mudando de tom na hora. "Vamos parar de falar agora, vamos parar de falar…", pediu a cantora. "Ninguém entendeu. Muita loucura tua isso, muita loucura", encerrou Yasmin, tentando disfarçar.

Confira o vídeo completo

Eu não tinha visto esse vídeo. Wanessa tinha um “acordo” com a produção pra tirarem ela? É isso mesmo que eu tô assistindo? #BBB24 pic.twitter.com/duPBzuw97f — Bruno Carvalho (@ligadoemserie) March 3, 2024