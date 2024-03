Wanessa Camargo reencontra família após expulsão; veja vídeo | A TARDE

Momentos depois de ser expulsa do Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargo reencontrou com sua família. No vídeo publicado em sua conta no X (antigo Twitter), a cantora abraça a mãe Zilu Camargo e seus filhos.

“O abraço que acolhe, compreende, ama e cuida. Wanessa já está em casa recebendo todo apoio de sua família. Obrigada pelas mensagens de vocês, que também são força para Wan”, escreveu a assessoria da ex-sister.

O abraço que acolhe, compreeende, ama e cuida.



Wanessa já está em casa recebendo todo apoio de sua família. Obrigada pelas mensagens de vocês, que também são força para Wan 🌷 pic.twitter.com/KTrALrHeV3 — Wanessa Camargo 🌷 (@WanessaCamargo) March 3, 2024

Leia também: Após expulsão, Wanessa aparece "disfarçada" no aeroporto; veja

Wanessa Camargo foi desclassificada do reality show no sábado, 2, após Davi ir ao confessionário e dizer que se sentiu agredido pela cantora na noite de sexta-feira, 2, quando a cantora bateu na cama onde o brother estava dormindo, logo após uma festa na casa. O motorista de aplicativo baiano pediu a expulsão de Wanessa.