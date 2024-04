Wanessa apaga vídeo de desculpas para Davi e manda indiretas | A TARDE

Após publicar vídeo falando que cometeu racismo estrutural no BBB24, Wanessa Camargo apagou a postagem e mandou indiretas nas redes sociais. A cantora deu a entender que se arrependeu do posicionamento adotado após a expulsão da casa mais vigiada do Brasil. A mudança ocorreu durante a confusão entre Davi Brito e MC Bin Laden, na madrugada desta terça-feira, 26.

“Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer! Ter ou não ter eis a questão! O bode expiatório aqui cansou!”, publicou Wanessa no X, antigo Twitter.

No Instagram, Wanessa divulgou: “Nunca duvide do seu coração e de quem você é. Não importa o que digam, apenas você e Deus sabem a verdade sobre você. Por pensar muitas vezes na dor do outro, esquecemos de nos acolher e somos levados a acreditar naquilo que não somos”, postou.

“Nunca seremos perfeitos, e que bom, pois até nosso último suspiro chegar teremos a chance de aprender e evoluir. Somos todos filhos do mesmo Pai, e ninguém é melhor ou mais amado. Que possamos aprender todos os dias, que possamos acolher, que possamos respeitar e amar. Onde tiver dor, que possamos trazer a cura. Volto para mim e sei quem sou. Nunca duvide de quem és!”, continuou a cantora.