Yasmin Brunet nega perseguição a Davi no BBB 24 | A TARDE

A modelo Yasmin Brunet, que foi eliminada do BBB 24 com 80,76% dos votos, na noite da última terça-feira, 12, concedeu sua primeira entrevista pós-confinamento ao programa Bate-Papo BBB. Na ocasião, ela falou sobre a sua relação com Davi Brito.

>>> Tadeu dá bronca em brothers ao vivo no BBB 24: “Chegamos no limite”

Yasmin assistiu a um VT de discussão com o baiano e comentou a rivalidade com ele. “Como começou exatamente não consigo dizer. [...] Tem gente que é mais fácil de convivência. Vendo aqui de fora, é uma coisa muito diferente”, disse.



Ela também comentou a sobre convivência difícil na casa e negou perseguição ao brother. “Não sei como foi mostrado aqui fora, mas para mim não foi perseguição. [...] Não pensei em recalcular minha rota porque soaria muito falso. E não gosto de pessoas que usam as outras quando acham que estão numa posição de vantagem”, disse.