2024 foi o ano mais quente no Brasil desde 1961, diz Inmet

Verão de muito calor - Foto: Oswaldo Corneti

Em 2024, o Brasil registrou uma média de temperatura de 25,02°C, superando em 0,79°C a média histórica de 1991 a 2020, que é de 24,23°C. Já em 2023, a média anual foi de 24,92°C, 0,69°C acima da média histórica. Esses anos, assim como 2023 e os primeiros meses de 2024, estiveram sob a influência do fenômeno El Niño, com intensidade de forte a muito forte.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao analisar os desvios das temperaturas médias anuais no Brasil desde 1961, foi identificada uma tendência de aumento estatisticamente significativo das temperaturas, o que pode ser um reflexo das mudanças climáticas e do aquecimento global.

Ranking dos anos mais quentes da história do Brasil entre 1961 e 2024. | Foto: Divulgação / Inmet

Leia também:

>> Ônibus desrespeitam regras de transito em praia do distrito de Valença

>> Reconhecimento Facial prende 12 foragidos nas primeiras 48 horas

>> Caminhoneiro é preso por dirigir embriagado com carga perigosa na Bahia

No cenário global, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgou, em novembro de 2024, que a temperatura média da superfície global estava 1,54°C acima da média histórica de 1850 a 1900 até setembro de 2024. Este dado indica que 2024 pode superar 2023 como o ano mais quente registrado. A temperatura global superou por 16 meses consecutivos os registros anteriores, conforme a análise da OMM, reforçando a tendência de aquecimento contínuo.