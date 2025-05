5 dicas para transformar a casa alugada sem quebrar nada

Mais de 42,2 milhões de pessoas vivem de aluguel no Brasil - Foto: Reprodução

Enquanto o planejamento da casa própria ainda não chega para cerca de 42,2 milhões de pessoas que vivem de aluguel, segundo dados do Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estática (IBGE), o jeitinho é dar cor ao cantinho que por enquanto também é seu.

Apesar de morar de aluguel estar cada vez mais caro em Salvador - aumento de 33,3% no preço médio do aluguel nos últimos 12 meses, de acordo com o Índice FipeZap de janeiro - muitos brasileiros não deixam de sonhar com tornar o lar mais aconchegante, apesar das limitações com a apropriação do imóvel.

Antes de planejar uma casa ou um apartamento de aluguel é necessário estar ciente com o proprietário se mudanças no imóvel são permitidas. Depois disso, é colocar no papel o que pretende fazer.

Confira 5 dicas para transformar uma casa ou apartamento alugado sem precisar quebrar absolutamente nada

Aposte em papeis de parede e boiserie

Há quem não goste do trabalho que é pintar cada cômodo da casa. A solução nesses casos é investir em papeis de parede, que se tornam mais econômicos e mais fáceis de decorar o imóvel. Para pintura superficial de paredes e azulejos não é preciso de autorização do proprietário, desde que, ao entregar as chaves do imóvel, o locatário deixe as áreas novamente com a cor branca ou tons claros, conforme a assinatura do contrato.

No mercado há uma grande variedade de papeis e adesivos de parede que vão de metálicas, amadeiradas, e aqueles que imitam azulejos.

O boiserie é uma técnica de decoração que utiliza molduras e painéis para revestir paredes, conferindo elegância e sofisticação aos ambientes. Além de serem baratos no mercado, suas aplicações também não são tão invasivas como as pinturas na parede e podem deixar o ambiente sofisticado.

Desenhos de parede

Uma outra opção para mudar o cenário do cômodo, sem ter que optar pela pintura total da parede, são os desenhos. Além de poder ser pintado com diversas formas, no mercado também existe uma variedade infinita de modelos, que vão de padrões geométricos com linhas, triângulos, círculos ou quadrados e até mesmo

Essa técnica oferece um toque moderno e sofisticado aos ambientes.

Faça uma combinação de cores

Não é preciso radicalizar tanto na decoração, mas uma paleta de cores que combine com o ambiente pode dar um “tchan” no cômodo da casa. Cores neutras e vivas podem dar ares diferentes para cada personalidade que o morador quer aplicar no imóvel.

Invista no verde

Para deixar o ambiente mais vivo, plantas podem ser uma boa pedida. Há verdinhas, inclusive, que podem se adaptar a apartamentos, com pouca iluminação e até pouca água, como as suculentas, jiboias e espada de Ogum. É preciso portanto pesquisar aquela que se encaixa melhor no ambiente e para o morador do imóvel

Avalie bem os seus móveis

Há quem goste de ambientes mais espaçosos e há também aqueles que não se importam tanto com isso. De igual forma, deixar móveis soltos pelo apartamento pode ser uma boa pedida para quem pretende dar novas caras ao imóvel. Essa dica pode servir para sala de estar, de jantar e dormitório. Na cozinha, uma solução inteligente é usar peças com rodinhas, que também são fáceis de locomover na hora da mudança de composição.