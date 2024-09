A Menina da Bota morreu? Irmão se pronuncia

- Foto: Reprodução/Instagram

A notícia de que Maria José, conhecida como Menina da Bota, 21 anos, havia falecido, viralizou no TikTok e pegou os internautas de surpresa. Diante da repercussão da suposta morte, o irmão dela, Waninho do Forró, gravou e publicou um vídeo no perfil da influencer digital, esclarecendo que tudo não passava de uma mentira.

Leia também

>> Caso de ex-sogro que se casou com nora viraliza, mas é ilegal; entenda

>> Vídeo: menino viraliza ao se emocionar com mensagem de pai em escola

>> Trio viraliza na web após recriar jogada do Fifa 14; veja vídeo

"Estão por aí falando que a Menina da Bota faleceu, mas isso é pura maldade. Estou aqui para explicar que a Menina da Bota está viva, com saúde, firme e forte", afirmou o rapaz, pedindo para que parem de compartilhar essa fake news.

No mesmo vídeo, a Menina da Bota desabafou e afirmou que ficou triste ao saber que estava sendo dada como morta. "A primeira vez que vi a publicação, fiquei muito triste. Estou viva, com saúde, e vou continuar sempre gravando vídeos", completou. [assista vídeo abaixo]