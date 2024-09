Trio viraliza na web após recriar jogada do Fifa 14; veja vídeo

Vídeo chamou atenção na web - Foto: Reprodução

Fifa 14 está diferente - mas nem tanto. Um grupo viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo reproduzindo os movimentos dos jogadores e árbitros do jogo da EA.

Os integrantes do "Guetto Trio" simularam uma falta no jogo, assim como a chegada do juiz que aplicou um cartão amarelo seguido por um vermelho.

Nos comentários, internautas elogiaram a atuação do trio e a atenção aos detalhes, especialmente aos cartões que somem e aparecem do nada, tal qual ocorre no game.