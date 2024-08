Mulher chama atenção na web após receber bilhete bizarro em avião

Cabelo da mulher foi elogiado - Foto: Divulgação

Uma publicação no X, antigo Twitter, chamou atenção dos internautas por monstrar uma interação incomum no avião. Nela, uma mulher relatou que recebeu um bilhete de um outro passageiro durante o voo.

"Quando eu estava saindo do avião, um homem atrás de mim me entregou um pedaço de papel e disse 'Pegue isso e leia depois. Não é assustador'. Peguei e li depois. Era uma nota escrita à mão elogiando o meu cabelo longo... e uma nota de US$ 100", escreveu ela.

A mensagem foi surpreendente, mas ela não considerou assustadora. Afinal, o texto não era assinado e nem vinha acompanhado de um número de telefone.