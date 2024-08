Mergulhadores encontram corpo de bilionário em iate naufragado

Iate naugrafou após ser atingido por tornado - Foto: Reprodução

Os corpos do bilionário Mike Lyche e de sua filha, Hannah foram encontrados após buscas de mergulhadores na manhã desta quarta-feira, 21. O iate de luxo em que o empresário estava com a filha foi atingido por um tornado na manhã de segunda-feira, 19, na Costa da Sicília. A informação foi confirmada pelo chefe da Defesa Civil da Sicília ao jornal The Daily Telegraphy.

Além dos dois, os mergulhadores encontraram os corpos de mais três pessoas. Foram eles o presidente do conselho de administração do banco de investimentos Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer; a esposa dele; o advogado Chris Morvillo, que defendeu Mike Lynch em um julgamento nos Estados Unidos; e a companheira do defensor.

Os familiares foram ao porto de Milazzo, de onde saiu no dia 14 de agosto, para fazer a identificação.