Tornado atinge iate e "Bill Gates britânico" é um dos desaparecidos

Um tornado atingiu um iate e fez com que a embarcação naufragasse, na manhã desta segunda-feira, 19, na costa da Sicília, Itália. Uma pessoa morreu e outras seis estão desaparecidas, entre elas o bilionário Mike Linch, empresário do setor de tecnologia conhecido como o “Bill Gates do Reino Unido”.

O veleiro de luxo tinha 22 pessoas a bordo quando, segundo a Guarda Costeira, foi atingido por um tornado, que fez com que a embarcação virasse.



No naufrágio, 15 pessoas foram resgatadas por barcos da Guarda Costeira e Corpo de Bombeiros. Entre os resgatados, havia um bebê de um ano.



Uma das sobreviventes contou à imprensa local que o barco virou enquanto todos dormiam. Ela disse ainda que acordou já dentro da água e que, mesmo assim, conseguiu sair da cabine e salvar sua filha, a bebê de um ano.



A ocorrência de tornados é um fenômeno raro na região onde ocorreu o naufrágio, no entanto, nos últimos dias, tempestades e chuvas pesadas têm atingido várias regiões da Itália.