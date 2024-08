Explosão em fábrica no sudeste da Índia deixa 17 mortos

O comandante da polícia local, M. Deepika, confirmou o balanço de mortos e feridos à AFP e declarou que não há ninguém preso no local - Foto: Reprodução

Uma explosão em uma fábrica farmacêutica na Índia deixou pelo menos 17 mortos e 34 pessoas com queimaduras, informou a polícia.

O jornal local The Hindu indicou que a força da explosão deixou vários corpos despedaçados na fábrica localizada no distrito de Anakapalli, no estado de Andhra Pradesh, sudeste do país.



Leia mais

>> Mergulhadores encontram corpo de bilionário em iate naufragado

O comandante da polícia local, M. Deepika, confirmou o balanço de mortos e feridos à AFP e declarou que não há ninguém preso no local.



Os investigadores acreditam que a causa da explosão foi um vazamento de gás, acrescentou.

Leia mais

>> Brasileiro salva criança de 7 anos pendurada em varanda de prédio

O policial M. Buchaiah disse ao jornal Indian Express que as pessoas atingidas pelas chamas sofreram queimaduras químicas terríveis.



"Foi horrível, desolador", disse. "Gritavam até perder a consciência", acrescentou.

Leia mais

>> Fotos de Putin no Azerbaijão ressuscitam teorias dos sósias do russo

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, expressou condolências pela "perda de vidas" e prometeu uma indenização de 2.380 dólares (13.000 reais) às famílias dos mortos.