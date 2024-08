Brasileiro salva criança de 7 anos pendurada em varanda de prédio

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um brasileiro está sendo aclamado como "herói" em Alicante, na Espanha. Identificado como Felipe, ele impediu uma tragédia ao salvar um menino de 7 anos que estava prestes a cair da varanda do segundo andar de um prédio no centro da cidade, na Comunidade Valenciana. O incidente ocorreu na tarde da última segunda-feira, 19.

Felipe, um brasileiro de 29 anos, estava realizando um trabalho em um apartamento vizinho quando ouviu gritos do lado de fora. Em entrevista à emissora À Punt, ele explicou que, a princípio, achou que os gritos eram de uma briga, até notar que uma criança estava em perigo. O menino, que havia subido no guarda-corpo da varanda e estava escorregando, parecia prestes a cair.

Felipe relatou que, apesar do perigo, sua prioridade era salvar a vida da criança. Ele se arriscou ao se deslocar pela fachada do prédio até alcançar o menino e resgatá-lo.

O fato de ter um filho da mesma idade foi o que motivou Felipe a agir com tanta determinação. Seu gesto "heróico" terminou com os aplausos dos cidadãos que acompanhavam o desfecho do tenso incidente da rua.

Felipe contou à Rádio Alicante: "Ouvi gritos lá embaixo, olhei pela janela e vi que o menino estava com metade do corpo para fora. Eu era a pessoa mais próxima e estava prestes a voltar para casa. Percebi que, apesar da altura, eu conseguiria alcançá-lo."

O brasileiro explicou que o menino é autista e não estava ciente do perigo. Naquele momento, seus pais e um irmão estavam dormindo após o almoço e não perceberam o que estava acontecendo. "Ele não iria aguentar muito tempo mais", disse Felipe.

A família da criança e a Polícia Nacional expressaram sua profunda gratidão e parabenizaram Felipe por sua ação corajosa e altruísta.