Vídeo: menino viraliza ao se emocionar com mensagem de pai em escola

Daniel De Luque é professora de Santa Marta - Foto: Reprodução

Um vídeo que viralizou nas redes sociais, emocionou diversos internautas, em que um menino de nome Miguel se emociona ao ouvir a mensagem do pai. O vídeo foi compartilhado por Daniel De Luque Gomez, uma professora de Santa Marta, na Colômbia.

Veja também:

>>>Trio viraliza na web após recriar jogada do Fifa 14; veja vídeo

>>>Com diárias até R$ 24 mil, Lore e Léo se hospedam em hotel na Grécia

Ela fez uma atividade com seus pequenos alunos e registrou o momento em que um deles chora muito ao receber o recado do pai. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a criança está em sala de aula quando a professora faz uma brincadeira que simula o toque de um telefone e o menino vai até a frente da sala e toca no quadro, como se estivesse atendendo a ligação, e ouve a mensagem do pai.

Em seguida, ele cai aos prantos e se emociona. O pai da criança teve que sair do país e ir para o exterior trabalhar.

Confira mensagem:

Na mensagem, o pai pergunta se o filho apelidado carinhosamente de “Miguelacho” está bem “Te amo e te adoro. Estou muito orgulhoso de você. Quero que saiba que, a cada dia, fico feliz por ver seu progresso. Porque é uma criança excelente. Um menino feliz e cheio de vida e que cada dia me motiva mais para crescer por você. Cada dia me enche mais de entusiasmo, porque quero compartilhar com você e seu irmão. Quero que saiba que seu pai te ama, te adora, que pensa em você todos os dias. E, que apesar de estarmos distantes, de nesse momento não podermos estar juntos, seu pai está lutando para te dar um futuro melhor. Quero que se empenhem nos estudos, que seja grande. Miguel! Grande, meu ‘ratinho’!