Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DE TRABALHO

Acesso de negros à educação cresce, mas exclusão profissional continua

Exclusão racial piora em áreas como engenharia, direito e tecnologia

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

29/11/2025 - 12:25 h
Black STEM apoia estudantes negros brasileiros em sua trajetória acadêmica internacional
Black STEM apoia estudantes negros brasileiros em sua trajetória acadêmica internacional -

Embora o acesso de jovens negros à educação tenha aumentado no Brasil, a inclusão pofissional não tem sido contemplada. Os dados são da Pesquisa Juventudes Negras e Empregabilidade, divulgada nesta semana, na 4ª Conferência Empresarial ESG Racial, em São Paulo.

Elaborado pelo Pacto de Promoção da Equidade Racial em parceria com a Fundação Itaú, o levantamento tem como base o Índice ESG de Equidade Racial da Juventude Negra (IEERJN). Em 2023, o número era de aproximadamente -0,38 para Pós-Graduação e -0,29 para Ensino Superior. Quanto menor o índice, maior o descolamento entre educação e inclusão profissional.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Já o Ensino Fundamental Completo registrava -0,01 (próximo à equidade) e o Fundamental Incompleto, cerca de +0,15.

“O Brasil está formando uma geração de jovens negros altamente qualificados, mas o mercado ainda não os absorve com equidade. Isso representa não apenas uma injustiça social, mas também uma perda econômica: estamos desperdiçando produtividade e inovação”, afirmou Gilberto Costa, diretor-executivo do Pacto de Promoção da Equidade Racial.

Leia Também:

Black Talk Show destaca potência da economia criativa para negros
Negócios com alma: empreendedores negros e a força do black money na Bahia
Salvador recebe 1ª edição do Encontro Nacional de Cinemas Negros

Exclusão social se atenua em profissões bem remuneradas

De acordo com a pesquisa, a exclusão racial piora em áreas como engenharia, direito e tecnologia.

Além disso, os dados mostram que jovens negros com ensino fundamental incompleto ou completo permanecem mais próximos da equidade racial ao longo dos anos. Já aqueles com maior escolaridade enfrentam barreiras maiores.

Jovens negras são as que mais realizam trabalho doméstico

O estudo apontou ainda que as mulheres jovens negras são as que mais realizam trabalho doméstico não remunerado e são mais expostas à gravidez em idade precoce.

O IEERJN das mulheres jovens negras por escolaridade (RAIS) era, em 2023, -0,33 na Pós-Graduação; -0,31 no Ensino Superior; e -0,37 no Ensino Médio.

No entanto, o índice aponta que, quando superam as barreiras de acesso à universidade, as jovens negras com ensino superior completo possuem melhores resultados em relação aos outros níveis analisados, com um histórico mais consistente de crescimento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Desigualdade Racial Mercado de Trabalho negros Pesquisa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Black STEM apoia estudantes negros brasileiros em sua trajetória acadêmica internacional
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Black STEM apoia estudantes negros brasileiros em sua trajetória acadêmica internacional
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Black STEM apoia estudantes negros brasileiros em sua trajetória acadêmica internacional
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Black STEM apoia estudantes negros brasileiros em sua trajetória acadêmica internacional
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x