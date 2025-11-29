Acesso de negros à educação cresce, mas exclusão profissional continua

Black STEM apoia estudantes negros brasileiros em sua trajetória acadêmica internacional - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Embora o acesso de jovens negros à educação tenha aumentado no Brasil, a inclusão pofissional não tem sido contemplada. Os dados são da Pesquisa Juventudes Negras e Empregabilidade, divulgada nesta semana, na 4ª Conferência Empresarial ESG Racial, em São Paulo.

Elaborado pelo Pacto de Promoção da Equidade Racial em parceria com a Fundação Itaú, o levantamento tem como base o Índice ESG de Equidade Racial da Juventude Negra (IEERJN). Em 2023, o número era de aproximadamente -0,38 para Pós-Graduação e -0,29 para Ensino Superior. Quanto menor o índice, maior o descolamento entre educação e inclusão profissional.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já o Ensino Fundamental Completo registrava -0,01 (próximo à equidade) e o Fundamental Incompleto, cerca de +0,15.

“O Brasil está formando uma geração de jovens negros altamente qualificados, mas o mercado ainda não os absorve com equidade. Isso representa não apenas uma injustiça social, mas também uma perda econômica: estamos desperdiçando produtividade e inovação”, afirmou Gilberto Costa, diretor-executivo do Pacto de Promoção da Equidade Racial.

Exclusão social se atenua em profissões bem remuneradas

De acordo com a pesquisa, a exclusão racial piora em áreas como engenharia, direito e tecnologia.

Além disso, os dados mostram que jovens negros com ensino fundamental incompleto ou completo permanecem mais próximos da equidade racial ao longo dos anos. Já aqueles com maior escolaridade enfrentam barreiras maiores.

Jovens negras são as que mais realizam trabalho doméstico

O estudo apontou ainda que as mulheres jovens negras são as que mais realizam trabalho doméstico não remunerado e são mais expostas à gravidez em idade precoce.

O IEERJN das mulheres jovens negras por escolaridade (RAIS) era, em 2023, -0,33 na Pós-Graduação; -0,31 no Ensino Superior; e -0,37 no Ensino Médio.

No entanto, o índice aponta que, quando superam as barreiras de acesso à universidade, as jovens negras com ensino superior completo possuem melhores resultados em relação aos outros níveis analisados, com um histórico mais consistente de crescimento.