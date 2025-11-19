Black Talk Show destaca potência da economia criativa para negros

A programação inclui dois painéis centrais - Foto: Divulgação

O Black Talk Show reúne, na próxima segunda-feira, 24, lideranças e especialistas para discutir inovação, economia criativa e o fortalecimento de carreiras negras e afronegócios em Salvador. O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado das 14h às 18h na sede do Hub Salvador, no Comércio.

O Talk Show busca ampliar o mapeamento, a conexão e o posicionamento de profissionais negros em setores estratégicos.

A programação inclui dois painéis centrais. O primeiro, “Marcas Negras em Movimento”, reúne nomes como Márcio Lima (CUFA), Silvio Suander (UFBA), Dudu Ribeiro (Iniciativa Negra) e Lú Amâncio, além de exposições de caso de empreendedores como Diane Souza (Captar RH), Ed Borges e Bárbara Carole (Getin) e Dhay Borges (Coletivo Resistência Preta).

O segundo painel, “Economia Criativa como rota nas Carreiras Negras, Periféricas e Afronegócios”, aborda caminhos de inserção e fortalecimento no mercado. Participam Gabriel Salgado (BNB), Antonio Rocha (Hub Salvador), Gloria Telez (Poder Rosa) e Helidissiony Rocha (OAB Jovem Bahia).

Responsável por conduzir os debates, o cantor, compositor e jornalista Romero Mateus afirma que o encontro busca ampliar a compreensão sobre o papel da economia criativa na geração de oportunidades.

“Acredito muito neste movimento de empoderamento econômico de pessoas negras e afronegócios, mas com atenção especial à prosperidade saudável, porque somos atravessados por muitos fatores adversos e pelo próprio racismo”, afirma.

Hub Salvador reforça compromisso com diversidade

O diretor do Hub Salvador, Antonio Rocha, explica que a atual gestão, sob responsabilidade do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi), tem priorizado ações voltadas à representatividade e equidade.

“Estamos localizados numa cidade que tem 80% da população negra, sendo que 70% dos nossos empreendedores são negros, então é essencial promover ações que garantam diversidade e equidade”, diz.

Além dos painéis, o evento terá rodada de afropitches e o pocket show Black Samba Soul, reforçando a integração entre cultura e inovação.

Lançamento do Programa Travessias

O encontro também marcará o lançamento do Programa Travessias, que visa acelerar carreiras negras, periféricas e afronegócios por meio de ações de mapeamento, sustentabilidade e posicionamento profissional.

A iniciativa deve beneficiar mais de 200 pessoas em atividades realizadas na Casa do Benin, no Restaurante Tonha Preta e na Casa SoMovimento, entre 2 e 13 de dezembro.

As inscrições para o Black Talk Show são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla. Informações adicionais estão disponíveis nos canais oficiais do Hub Salvador e da Farol Negro.