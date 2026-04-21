“Achando divertido”: Macaco foge, invade casas e causa mobilização

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Macaco Claiton, que invadiu casas - Foto: Divulgação

Uma sequência de invasões em casas preocupou moradores da Vila Carminha, em Campinas (SP) nos últimos dias, porém, o que foi descoberto depois é que o intruso era, na verdade, o macaco da estimação de uma das vizinhas.

O animal foi capturado na manhã desta terça-feira, 21 pelo Corpo de Bombeiros da região depois de entrar em residências, abrir armários e revirar objetos, o que gerou medo e, depois, surpresa na região.

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Chamado de Claiton, o macaco escapou da casa de sua tutora e passou a circular pelo bairro.

As equipes dos bombeiros foram acionadas diversas vezes e chegaram próximos de capturar Cleiton algumas vezes, mas o invasor conseguiu fugir.

Realização de sonho

A tutora do animal, a empresária Vitória de Almeida, contou que o macaco é a realização de um sonho antigo. “Nossa, era meu sonho de criança, eu sempre via na internet. Na verdade, a Macaca Olívia sempre foi a minha maior inspiração”, disse.

O macaco Cleiton está com a empresária há cerca de seis meses, chegando ainda como um filhote, logo após o desmame, de forma legalizada.

Com isso, a rotina da empresária mudou completamente. O animal tem acesso livre a todos os cômodos da casa, já destruindo móveis no passado.

“Ele tem acesso à casa inteira. Não tem nenhum móvel aqui. Não tem, porque ele acabou destruindo tudo”, relatou.

Fugas passadas

Segundo Vitória, o macaco já havia fugido antes, mesmo vivendo uma casa totalmente telada. Desta vez, o animal escapou, voltou para casa durante a noite e saiu novamente na manhã seguinte.

Mobilização

De acordo com a tutora, o macaco parece ter encarado a situação como uma brincadeira. “Ele estava achando divertido, porque ele vê as pessoas e está achando engraçado”, disse.

A movimentação mobilizou moradores e equipes de resgate, algo que a empresária não imaginava. “Nunca, nunca. Eu falei: ‘meu Deus, como assim?’”, disse.

Após a captura, a tutora disse que vai buscar orientação para evitar possíveis novas ocorrências.

“Eu tenho medo dele acabar entrando na casa de alguém, destruindo, alguém maltratar ele”, afirmou.