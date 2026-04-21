Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

“Achando divertido”: Macaco foge, invade casas e causa mobilização

Animal é legalizado e escapou da casa da tutora

Gustavo Zambianco
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Macaco Claiton, que invadiu casas
Macaco Claiton, que invadiu casas -

Uma sequência de invasões em casas preocupou moradores da Vila Carminha, em Campinas (SP) nos últimos dias, porém, o que foi descoberto depois é que o intruso era, na verdade, o macaco da estimação de uma das vizinhas.

O animal foi capturado na manhã desta terça-feira, 21 pelo Corpo de Bombeiros da região depois de entrar em residências, abrir armários e revirar objetos, o que gerou medo e, depois, surpresa na região.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Chamado de Claiton, o macaco escapou da casa de sua tutora e passou a circular pelo bairro.

As equipes dos bombeiros foram acionadas diversas vezes e chegaram próximos de capturar Cleiton algumas vezes, mas o invasor conseguiu fugir.

Realização de sonho

A tutora do animal, a empresária Vitória de Almeida, contou que o macaco é a realização de um sonho antigo. “Nossa, era meu sonho de criança, eu sempre via na internet. Na verdade, a Macaca Olívia sempre foi a minha maior inspiração”, disse.

O macaco Cleiton está com a empresária há cerca de seis meses, chegando ainda como um filhote, logo após o desmame, de forma legalizada.

Leia Também:

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”
Braskem vende controle da companhia e tem novo CEO; saiba quem
Nova rede nacional vai proteger o dinheiro dos idosos; entenda
Selo Bom Condutor: saiba tudo sobre programa de bonificação do governo

Com isso, a rotina da empresária mudou completamente. O animal tem acesso livre a todos os cômodos da casa, já destruindo móveis no passado.

“Ele tem acesso à casa inteira. Não tem nenhum móvel aqui. Não tem, porque ele acabou destruindo tudo”, relatou.

Fugas passadas

Segundo Vitória, o macaco já havia fugido antes, mesmo vivendo uma casa totalmente telada. Desta vez, o animal escapou, voltou para casa durante a noite e saiu novamente na manhã seguinte.

Mobilização

De acordo com a tutora, o macaco parece ter encarado a situação como uma brincadeira. “Ele estava achando divertido, porque ele vê as pessoas e está achando engraçado”, disse.

A movimentação mobilizou moradores e equipes de resgate, algo que a empresária não imaginava. “Nunca, nunca. Eu falei: ‘meu Deus, como assim?’”, disse.

Após a captura, a tutora disse que vai buscar orientação para evitar possíveis novas ocorrências.

“Eu tenho medo dele acabar entrando na casa de alguém, destruindo, alguém maltratar ele”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

invasão macaco

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Macaco Claiton, que invadiu casas
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

Macaco Claiton, que invadiu casas
Play

Tubarão ronda crianças em famosa praia brasileira; veja

Macaco Claiton, que invadiu casas
Play

Luana Piovani chama Neymar Jr. de “aborto da natureza”; veja vídeo

Macaco Claiton, que invadiu casas
Play

Helicóptero cai no mar em pouso forçado na Praia da Barra da Tijuca

x