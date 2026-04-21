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COMPRA FINALIZADA

Braskem vende controle da companhia e tem novo CEO; saiba quem

Fundo gerido pelo IG4 Capital assumirá comando da petroquímica

Anderson Ramos
Por

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Braskem tem novo CEO.
Braskem tem novo CEO. -

A Braskem trocou de comando depois que a Novonor (ex-Odebrecht) e a NSP Investimentos assinaram um contrato para a venda do controle da petroquímica ao Fundo de Investimentos e Participações Shine I (Shine I FIP), gerido pela IG4 Capital. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 20, através de um fato relevante ao mercado financeiro.

O novo CEO será Helcio Tokeshi, sócio da IG4 que estava à frente da operação de ativos portuários da firma. O executivo foi sócio da GP Investments, ex-McKinsey nos EUA e Brasil, e ex-secretário de acompanhamento do Ministério da Fazenda no primeiro governo Lula. É considerado no mercado como um executivo bastantes técnico, também com passagem pelo Banco Mundial.

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Helcio Tokeshi é o novo CEO da Braskem.
Helcio Tokeshi é o novo CEO da Braskem. | Foto: Divulgação

Os demais postos estratégicos da companhia também já foram definidos:

  • o CFO da petroquímica será Carlos Brandão, que foi CEO da Iguá Saneamentos e CFO da Oi;
  • a diretoria jurídica, compliance e ESG será a Camila Tapias, que passou pelo grupo Telefónica;
  • o Planejamento estratégico e M&A ficam com Luiz Rossato, que atuou na Magnesita e braço direito do Octavio Lopes - que vai estar;
  • a vice-presidência do Conselho ficará com Hélio Novaes, que foi sênior partner da Alvarez&Marsal,

De acordo com a Pipeline, a gestora ainda vai indicar outros nomes independentes.

Negociação

O IG4 vai adquirir 226.334.622 ações ordinárias da companhia e 47.294.173 ações preferenciais Classe A. Os papéis correspondem a aproximadamente 50,11% do capital social votante e 34,32% do capital social total da Braskem.

A NSP Investimentos permanecerá com 31.888.313 ações preferenciais classe A, equivalentes a 4% do capital total, sem direitos adicionais de governança.

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A transferência do controle ainda depende da obtenção das autorizações judiciais necessárias, além do aval de órgãos antitruste no Brasil, México, Estados Unidos e Europa.

Segundo a Pipeline, a companhia não deve escapar de um pedido de recuperação extrajudicial nas próximas semanas. A Braskem fechou o ano com dívida líquida de US$ 7,3 bilhões.

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Tags:

braskem Helcio Tokeshi IG4 Capital

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