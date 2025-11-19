Braskem amplia ações afirmativas e fortalece presença de profissionais

Engenheira química Fernanda Anjos, líder técnica da Braskem - Foto: Divulgação

Mesmo representando a maioria da população brasileira, pessoas negras ainda enfrentam desigualdades significativas no mercado de trabalho. Dados recentes do Ministério do Trabalho e Emprego, com base na PNAD Contínua do segundo trimestre de 2025, mostram que a taxa de desemprego entre homens pretos e pardos permanece acima da registrada entre homens brancos.

O cenário reforça a importância de iniciativas privadas capazes de reduzir disparidades históricas e ampliar oportunidades.

Na Bahia, a Braskem tem apostado em ações afirmativas para transformar sua cultura interna e aumentar a presença de profissionais negros em diferentes áreas. A empresa, que opera oito unidades industriais no estado, já registra um quadro composto por 77% de pessoas negras, enquanto as contratações realizadas em 2025 alcançaram 75% desse grupo.

O avanço é resultado direto de políticas de diversidade, equidade e inclusão estruturadas nos últimos anos.

Acesso ampliado e revisão de critérios

Parte desse avanço está ligada à revisão de requisitos para vagas de estágio e funções de entrada. A flexibilização de demandas como domínio de inglês ou formação em instituições específicas permitiu ampliar o alcance dos processos seletivos.

Hoje, 70% dos estagiários da Braskem na Bahia são jovens negros, reforçando a construção de equipes mais diversas e alinhadas ao perfil da população local.

Além do ingresso, a empresa investe em capacitações, mentorias e programas de sensibilização. A proposta é garantir permanência, desenvolvimento e acesso a oportunidades de crescimento para todos os profissionais, reduzindo barreiras que historicamente dificultam a entrada de pessoas negras em setores de alta qualificação.

Relatos que mostram transformação

Os efeitos das políticas afirmativas já aparecem no cotidiano dos integrantes. João Marcelo Batista, contador e especialista fiscal há quase seis anos na companhia, afirma que a mudança vai além das metas numéricas.

Para ele, falar sobre raça e equidade tornou-se parte da rotina. “Poder usar o cabelo natural, ser quem é, sem ser julgado, deixou de ser um gesto de coragem para se tornar um direito respeitado”, diz. Ele destaca que ainda existem barreiras invisíveis para profissionais negros, mas acredita que ações afirmativas são fundamentais para abrir caminhos.

Lívio de Jesus, operador de processos há 11 anos, compartilha percepção semelhante. Segundo ele, ver pessoas negras em posições de destaque influencia diretamente a autoestima e as expectativas das próximas gerações. “A representação é fundamental, pois quando você vê algum negro em determinada posição, enxerga ali a certeza de que também pode chegar”, afirma.

Operador de processo da Braskem na Bahia, Lívio de Jesus | Foto: Divulgação

A engenheira química Fernanda Anjos, que atua na Braskem há 26 anos, reforça que a presença de mulheres negras em cargos estratégicos tem impacto direto na formação de novas lideranças.

"Existem muitas barreiras para as mulheres no mercado de trabalho e, sendo negra, você enfrenta uma dupla barreira. Quando aconteceu a minha promoção, muitas pessoas começaram a se enxergar, a acreditar que também podem ocupar um cargo de liderança", afirma.



Cultura organizacional antirracista

A Braskem também mantém iniciativas internas focadas em letramento racial, debates e espaços de escuta. A Rede de Afinidade de Raça e Etnia promove diálogos e ações que buscam fortalecer o sentimento de pertencimento e apoiar melhorias contínuas nos processos internos.

Para Ana Luiza Salustino, gerente de Pessoas e Organização da Braskem no Nordeste, o compromisso da companhia é claro. “Nosso objetivo é garantir um ambiente em que pessoas negras tenham acesso real a oportunidades, sem discriminação. Racismo não faz parte da nossa cultura, e seguimos trabalhando para que nossos times reflitam a sociedade que nos cerca”, afirma.