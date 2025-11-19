CULTURA
De graça! Serra Grande recebe Festival de Blues e Feira Literária
Distrito de Uruçuca promove três dias de música, cinema e literatura, com programação gratuita e homenagem ao escritor Ruy Póvoas
Por Redação
Serra Grande, distrito de Uruçuca, no litoral sul da Bahia, será o palco de uma imersão cultural entre os dias 21 e 23 de novembro. A Praça Pedro Gomes recebe, simultaneamente, o Blues Jazz Festival e o Festival Literário de Serra Grande (FLISG), em uma programação gratuita que reúne cinema, música, literatura e diversas expressões artísticas.
Serra Grande, recentemente, foi destaque no jornal espanhol El País (edição de 18 de outubro), onde a fotógrafa Luisa Dörr destacou os 28 quilômetros de litoral, reserva de Mata Atlântica, tendo o cacau como símbolo do equilíbrio entre a natureza e a atividade humana. “A Mata Atlântica, declarada reserva da biosfera, ainda existe nessa região porque é essencial para o cultivo do cacau: uma sinergia que salvou um pequeno recanto do planeta”, escreveu Dörr.
Para o Blues Jazz Festival e para a FLISG estão confirmadas as participações dos escritores Ramayana Vargens, Elisa Oliveira, Pablo Casella, Gabriel Figueraes e Nestor Mendes Junior, entre outros autores. Entre as atrações jazzísticas estão a Quinta Brasileira, Mercedes Band (tributo a Janis Joplin), Luizinho Assis Quarteto (tributo a João Donato), Banttu Blues (Itabuna) e Cacau Jam (Serra Grande), entre outras. Na área de cinema serão exibidos os documentários “WR Discos – Uma Invenção Musical”, “Hermeto Pascoal: Sinfonia do Alto Ribeira” e “Kubrusly – Mistério Sempre Há de Pintar Por Aí”.
Os festivais são patrocinados pela Prefeitura de Uruçuca e Instituto Arapyaú, com o apoio da Bemacon, Villa Confraria, Restaurante Barra do Sargi e Grão. E tem como padrinhos Bambu Jungle, Irina Biletska, Cartório Mazzaroppi, Reserva Ycatu, Editus e Revista Serra Grande.
Blues Jazz Festival & Festival Literário de Serra Grande
- 21 a 23 de novembro de 2025
- Praça Pedro Gomes – • Serra Grande, Uruçuca (BA)
- Entrada gratuita
Programação
SEXTA (21)
- 10h – “A história que a roda contou” (infantil) – Edla Soares
- 10h – “Juntos contra o monstro lixo” – Juambientalista
- 15h – Pandeiro iniciante – Ju Maracá
- 15h – Batucada Jovem
- 16h – Baleias da Serra - Fada Dália
- 16h - Roda de Conversa “Culturas em Conexão” – Seu Valdelício, Seu Lito, Matuto e
- Guga da Capoeira. Mediação: Valdineide Oliveira
- 17h – “O ciclo do cacau na obra de Jorge Amado” – Ramayana Vargens.
- Mediação: Fabrício Brandão
- 18h – Conferência do escritor Ruy Póvoas. Mediação: ElisaOliveira
- 19h – “WR Discos, Uma Invenção Musical” – Nuno Penna e Maira Cristina
- 20h30 – Cortejo Zampiapunga
- 21h30 – Quinta Brasileira
- 23h – Mercedes Band (Tributo a Janis Joplin)
SÁBADO (22)
10h – “Ilustração Literária” – Renata Petribu
- 10h – “Histórias, criatividade e sustentabilidade com papelão” – Laura Streger
- 10h – “Raízes e asas: narrativas ancestrais” – Elisa Oliveira
- 16h – “Escrita significativa, meditação, criação e partilha” – Laura Job
- 16h – Roda de Conversa “Consciência racial: movimento antirracista, literatura e
- ação” – Coletivo de Leituras Antirracistas (CLA)
- 16h – Amanda Vidal
- 17h – Lançamento de “Bahêa, Minha Paixão – Primeiro Campeão do Brasil” – Nestor Mendes Jr.
- 17h – “Animazoo Kids” – Ismael Chedid
- 17h – “Natureza, cenário ou protagonista?” – Pablo Casella, Gabriel Figueraes.
- Mediação: Walter Gaspar
- 18h – “Hermeto Pascoal: Sinfonia do Alto Ribeira”
- 19h – Bumba-Meu-Boi – Juerana de Ilhéus
- 20h “Arrabaleras” – Ivana Nístico e Guadalupe Tempone
- 21h – Luizinho Assis Quarteto (Tributo a João Donato)
- 23h30 – Banttu Blues
DOMINGO (23)
- 15h – “O Desvendar da Voz” – Lucas Moreira
- 15h – “Violão solo brasileiro” – Helder Pinheiro
- 16h – Roda de Conversa “Leitura, Imaginação e Inclusão – A Experiência do Clube do Livro de Uruçuca na Formação de Leitores”
- 17h – Coral da Dendê da Serra
- 18h – “Kubrusly - Mistério Sempre Há de Pintar Por Aí” – Caio Cavechini e Evelyn Kuriki
- 19h – Iasmin Petrocelli
- 20h – Milton para Elis
- 21h – Cacau Jam
