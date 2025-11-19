Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CULTURA

De graça! Serra Grande recebe Festival de Blues e Feira Literária

Distrito de Uruçuca promove três dias de música, cinema e literatura, com programação gratuita e homenagem ao escritor Ruy Póvoas

Redação

Por Redação

19/11/2025 - 16:20 h | Atualizada em 19/11/2025 - 17:25
Serra Grande recebe Blues Jazz Festival e FLISG em novembro
Serra Grande recebe Blues Jazz Festival e FLISG em novembro -

Serra Grande, distrito de Uruçuca, no litoral sul da Bahia, será o palco de uma imersão cultural entre os dias 21 e 23 de novembro. A Praça Pedro Gomes recebe, simultaneamente, o Blues Jazz Festival e o Festival Literário de Serra Grande (FLISG), em uma programação gratuita que reúne cinema, música, literatura e diversas expressões artísticas.

Serra Grande, recentemente, foi destaque no jornal espanhol El País (edição de 18 de outubro), onde a fotógrafa Luisa Dörr destacou os 28 quilômetros de litoral, reserva de Mata Atlântica, tendo o cacau como símbolo do equilíbrio entre a natureza e a atividade humana. “A Mata Atlântica, declarada reserva da biosfera, ainda existe nessa região porque é essencial para o cultivo do cacau: uma sinergia que salvou um pequeno recanto do planeta”, escreveu Dörr.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para o Blues Jazz Festival e para a FLISG estão confirmadas as participações dos escritores Ramayana Vargens, Elisa Oliveira, Pablo Casella, Gabriel Figueraes e Nestor Mendes Junior, entre outros autores. Entre as atrações jazzísticas estão a Quinta Brasileira, Mercedes Band (tributo a Janis Joplin), Luizinho Assis Quarteto (tributo a João Donato), Banttu Blues (Itabuna) e Cacau Jam (Serra Grande), entre outras. Na área de cinema serão exibidos os documentários “WR Discos – Uma Invenção Musical”, “Hermeto Pascoal: Sinfonia do Alto Ribeira” e “Kubrusly – Mistério Sempre Há de Pintar Por Aí”.

Leia Também:

7 destinos próximos a Salvador para curtir feriadão
Prêmio jornalístico com foco em tributação é lançado pelo Sindsefaz
Feriado do Dia da Consciência Negra será de chuva na Bahia
Inmet emite alerta de tempestade com granizo para Bahia

Os festivais são patrocinados pela Prefeitura de Uruçuca e Instituto Arapyaú, com o apoio da Bemacon, Villa Confraria, Restaurante Barra do Sargi e Grão. E tem como padrinhos Bambu Jungle, Irina Biletska, Cartório Mazzaroppi, Reserva Ycatu, Editus e Revista Serra Grande.

Blues Jazz Festival & Festival Literário de Serra Grande

  • 21 a 23 de novembro de 2025
  • Praça Pedro Gomes – • Serra Grande, Uruçuca (BA)
  • Entrada gratuita

Programação

SEXTA (21)

  • 10h – “A história que a roda contou” (infantil) – Edla Soares
  • 10h – “Juntos contra o monstro lixo” – Juambientalista
  • 15h – Pandeiro iniciante – Ju Maracá
  • 15h – Batucada Jovem
  • 16h – Baleias da Serra - Fada Dália
  • 16h - Roda de Conversa “Culturas em Conexão” – Seu Valdelício, Seu Lito, Matuto e
  • Guga da Capoeira. Mediação: Valdineide Oliveira
  • 17h – “O ciclo do cacau na obra de Jorge Amado” – Ramayana Vargens.
  • Mediação: Fabrício Brandão
  • 18h – Conferência do escritor Ruy Póvoas. Mediação: ElisaOliveira
Ruy Póvoas, escritor
Ruy Póvoas, escritor | Foto: Divulgação
  • 19h – “WR Discos, Uma Invenção Musical” – Nuno Penna e Maira Cristina
  • 20h30 – Cortejo Zampiapunga
  • 21h30 – Quinta Brasileira
  • 23h – Mercedes Band (Tributo a Janis Joplin)
Jana Ferreira, Mercedes Band
Jana Ferreira, Mercedes Band | Foto: Divulgação

SÁBADO (22)

10h – “Ilustração Literária” – Renata Petribu

  • 10h – “Histórias, criatividade e sustentabilidade com papelão” – Laura Streger
  • 10h – “Raízes e asas: narrativas ancestrais” – Elisa Oliveira
  • 16h – “Escrita significativa, meditação, criação e partilha” – Laura Job
  • 16h – Roda de Conversa “Consciência racial: movimento antirracista, literatura e
  • ação” – Coletivo de Leituras Antirracistas (CLA)
  • 16h – Amanda Vidal
  • 17h – Lançamento de “Bahêa, Minha Paixão – Primeiro Campeão do Brasil” – Nestor Mendes Jr.
Nestor Mendes Jr
Nestor Mendes Jr | Foto: Divulgação
  • 17h – “Animazoo Kids” – Ismael Chedid
  • 17h – “Natureza, cenário ou protagonista?” – Pablo Casella, Gabriel Figueraes.
  • Mediação: Walter Gaspar
  • 18h – “Hermeto Pascoal: Sinfonia do Alto Ribeira”
  • 19h – Bumba-Meu-Boi – Juerana de Ilhéus
  • 20h “Arrabaleras” – Ivana Nístico e Guadalupe Tempone
  • 21h – Luizinho Assis Quarteto (Tributo a João Donato)
  • 23h30 – Banttu Blues

DOMINGO (23)

  • 15h – “O Desvendar da Voz” – Lucas Moreira
  • 15h – “Violão solo brasileiro” – Helder Pinheiro
  • 16h – Roda de Conversa “Leitura, Imaginação e Inclusão – A Experiência do Clube do Livro de Uruçuca na Formação de Leitores”
  • 17h – Coral da Dendê da Serra
  • 18h – “Kubrusly - Mistério Sempre Há de Pintar Por Aí” – Caio Cavechini e Evelyn Kuriki
  • 19h – Iasmin Petrocelli
  • 20h – Milton para Elis
  • 21h – Cacau Jam

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

literatura música serra grande

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Serra Grande recebe Blues Jazz Festival e FLISG em novembro
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Serra Grande recebe Blues Jazz Festival e FLISG em novembro
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Serra Grande recebe Blues Jazz Festival e FLISG em novembro
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Serra Grande recebe Blues Jazz Festival e FLISG em novembro
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x