“CARNE DOS POBRES”
Achou que era mato? Planta nutritiva cresce sozinha no quintal
Planta rústica tem tradição antiga na culinária brasileira
Por Victoria Isabel
À primeira vista, a ora-pro-nóbis parece apenas uma trepadeira espinhosa que cresce em cercas e muros. No entanto, essa planta rústica tem tradição antiga na culinária brasileira, especialmente em Minas Gerais, e ganhou o apelido de “carne dos pobres” por ser nutritiva, acessível e fácil de cultivar.
Resistente ao sol forte e a períodos mais secos, ela produz folhas praticamente o ano inteiro quando bem manejada, o que a torna uma opção prática para quem busca variar o cardápio.
Por que é chamada de “carne dos pobres”?
O nome popular surgiu porque, em épocas e regiões onde a proteína animal era cara ou escassa, a ora-pro-nóbis servia como alternativa nutritiva. As folhas apresentam boa densidade nutricional, com destaque para:
- Proteínas
- Fibras
- Minerais
Por isso, a planta ganhou espaço entre as chamadas PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais).
Como identificar corretamente
Antes de colher, é fundamental ter certeza de que se trata da planta certa. Algumas características ajudam na identificação:
- Ramos com pequenos espinhos
- Folhas verdes, firmes e levemente suculentas
- Flores claras (brancas ou rosadas), delicadas e perfumadas, em determinadas épocas
- Crescimento escandente: ela “escala” muros, cercas e suportes
Ela tende a se desenvolver melhor quando tem onde se apoiar, recebendo mais luz e ventilação.
Benefícios nutricionais
Além da proteína vegetal, a ora-pro-nóbis fornece fibras, que auxiliam na saciedade e no funcionamento intestinal, e micronutrientes importantes para a dieta.
Duas dicas simples ajudam a potencializar o consumo:
- Combinar com alimentos ricos em vitamina C (como limão, laranja ou tomate), o que favorece a absorção de ferro
- Manter boa ingestão de água quando a refeição tiver alto teor de fibras
