“CARNE DOS POBRES”

Achou que era mato? Planta nutritiva cresce sozinha no quintal

Planta rústica tem tradição antiga na culinária brasileira

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

18/02/2026 - 8:39 h

ora-pro-nóbis
ora-pro-nóbis -

À primeira vista, a ora-pro-nóbis parece apenas uma trepadeira espinhosa que cresce em cercas e muros. No entanto, essa planta rústica tem tradição antiga na culinária brasileira, especialmente em Minas Gerais, e ganhou o apelido de “carne dos pobres” por ser nutritiva, acessível e fácil de cultivar.

Resistente ao sol forte e a períodos mais secos, ela produz folhas praticamente o ano inteiro quando bem manejada, o que a torna uma opção prática para quem busca variar o cardápio.

Por que é chamada de “carne dos pobres”?

O nome popular surgiu porque, em épocas e regiões onde a proteína animal era cara ou escassa, a ora-pro-nóbis servia como alternativa nutritiva. As folhas apresentam boa densidade nutricional, com destaque para:

  • Proteínas
  • Fibras
  • Minerais

Por isso, a planta ganhou espaço entre as chamadas PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais).

Como identificar corretamente

Antes de colher, é fundamental ter certeza de que se trata da planta certa. Algumas características ajudam na identificação:

  • Ramos com pequenos espinhos
  • Folhas verdes, firmes e levemente suculentas
  • Flores claras (brancas ou rosadas), delicadas e perfumadas, em determinadas épocas
  • Crescimento escandente: ela “escala” muros, cercas e suportes

Ela tende a se desenvolver melhor quando tem onde se apoiar, recebendo mais luz e ventilação.

Benefícios nutricionais

Além da proteína vegetal, a ora-pro-nóbis fornece fibras, que auxiliam na saciedade e no funcionamento intestinal, e micronutrientes importantes para a dieta.

Duas dicas simples ajudam a potencializar o consumo:

  • Combinar com alimentos ricos em vitamina C (como limão, laranja ou tomate), o que favorece a absorção de ferro
  • Manter boa ingestão de água quando a refeição tiver alto teor de fibras

