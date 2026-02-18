Pé inchado e peso extra? Veja como recuperar o corpo após o Carnaval

Inchaço nos pés é um sintoma comum após dias de festas - Foto: Divulgação

Com o fim da folia no Carnaval e a volta à rotina, muita gente percebe mudanças no corpo que vão além do cansaço. Entre as queixas mais frequentes relatadas em consultórios estão o inchaço nos pés e a sensação de ter ganhado peso em poucos dias.

Segundo a cirurgiã vascular Aline Lamaita, esses sintomas costumam aparecer após períodos prolongados em pé, ingestão insuficiente de água e consumo excessivo de bebidas alcoólicas — situações comuns durante o Carnaval. A combinação desses fatores favorece a retenção de líquidos e prejudica a circulação, o que explica o desconforto.

A especialista ressalta que dar atenção à saúde circulatória é fundamental nesse momento. "Quando estimulamos a circulação, o organismo tende a eliminar o excesso de líquidos com mais facilidade, o que acelera a recuperação após dias intensos de festa", afirma ao portal Claudia.