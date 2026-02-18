Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECUPERAÇÃO

Pé inchado e peso extra? Veja como recuperar o corpo após o Carnaval

Especialista explica as causas e dá dicas para estimular a circulação

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

18/02/2026 - 5:12 h | Atualizada em 18/02/2026 - 6:52

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Inchaço nos pés é um sintoma comum após dias de festas
Inchaço nos pés é um sintoma comum após dias de festas -

Com o fim da folia no Carnaval e a volta à rotina, muita gente percebe mudanças no corpo que vão além do cansaço. Entre as queixas mais frequentes relatadas em consultórios estão o inchaço nos pés e a sensação de ter ganhado peso em poucos dias.

Segundo a cirurgiã vascular Aline Lamaita, esses sintomas costumam aparecer após períodos prolongados em pé, ingestão insuficiente de água e consumo excessivo de bebidas alcoólicas — situações comuns durante o Carnaval. A combinação desses fatores favorece a retenção de líquidos e prejudica a circulação, o que explica o desconforto.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Trio de Margareth Menezes tem falha e atrasa desfile no Campo Grande
Folião vestido de latinha chama atenção de Ivete Sangalo no Carnaval
Suposta pintora corporal é presa por extorquir turistas no Carnaval

A especialista ressalta que dar atenção à saúde circulatória é fundamental nesse momento. "Quando estimulamos a circulação, o organismo tende a eliminar o excesso de líquidos com mais facilidade, o que acelera a recuperação após dias intensos de festa", afirma ao portal Claudia.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Inchaço nos pés é um sintoma comum após dias de festas
Play

Em passagem no Campo Grande, Margareth saúda Brown por 25 anos de hit

Inchaço nos pés é um sintoma comum após dias de festas
Play

Reconhecimento facial ajuda a prender mais de 60 foragidos no Carnaval

Inchaço nos pés é um sintoma comum após dias de festas
Play

Amor, sofrência e multidão: arrocha toma conta do Campo Grande

Inchaço nos pés é um sintoma comum após dias de festas
Play

Tony Salles surpreende fã ambulante e chama pra subir no trio; veja vídeo

x