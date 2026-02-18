RECUPERAÇÃO
Pé inchado e peso extra? Veja como recuperar o corpo após o Carnaval
Especialista explica as causas e dá dicas para estimular a circulação
Por Lucas Vilas Boas
Com o fim da folia no Carnaval e a volta à rotina, muita gente percebe mudanças no corpo que vão além do cansaço. Entre as queixas mais frequentes relatadas em consultórios estão o inchaço nos pés e a sensação de ter ganhado peso em poucos dias.
Segundo a cirurgiã vascular Aline Lamaita, esses sintomas costumam aparecer após períodos prolongados em pé, ingestão insuficiente de água e consumo excessivo de bebidas alcoólicas — situações comuns durante o Carnaval. A combinação desses fatores favorece a retenção de líquidos e prejudica a circulação, o que explica o desconforto.
A especialista ressalta que dar atenção à saúde circulatória é fundamental nesse momento. "Quando estimulamos a circulação, o organismo tende a eliminar o excesso de líquidos com mais facilidade, o que acelera a recuperação após dias intensos de festa", afirma ao portal Claudia.
