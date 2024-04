Acidente de micro-ônibus deixa três mortos e 16 feridos | A TARDE

Um grave acidente provocou a morte de três pessoas na região norte do Paraná. Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as vítimas estavam em um micro-ônibus que tombou em Nossa Senhora das Graças. O caso foi registrado na noite deste domingo, 31, e 16 pessoas ficaram feridas.

Ainda de acordo com a PRE, o veículo seguia pela PR-317 e tombou no acostamento após receber uma fechada de outro automóvel. O acidente ocorreu por volta das 19h30, entre Santa Fé e Santo Inácio.

Duas mulheres e um homem morreram no local. Os feridos foram encaminhados para hospitais de Colorado, Santo Inácio e Maringá.

O micro-ônibus saiu de Maringá com destino a Regente Feijó, no interior de São Paulo. O veículo transportava passageiros que retornavam de uma convenção religiosa no norte do Paraná.