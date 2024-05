Acidente entre carro e ônibus deixa três mortos | A TARDE

Um acidente entre um ônibus e um carro provocou a morte de três pessoas e deixou pelo menos três feridos em Guaianases,na zona leste de São Paulo. A batida foi registrada na manhã desta sexta-feira, 26.

>> Ônibus tem pane elétrica e interdita a Ladeira da Montanha

>> Homem fica preso entre rodas de ônibus em bairro de Salvador

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal ocorreu na Rua da Passagem Funda. Nove viaturas foram chamadas para atender a ocorrência. As vítimas fatais seriam duas mulheres e um homem. As identidades ainda não foram reveladas.



Entre os feridos, há um homem de aproximadamente 20 anos que está inconsciente e em estado grave. Também em estado grave, uma mulher está com um ferimento no crânio. Os dois foram levados ao pronto socorro do Hospital Santa Marcelina, em Itaquera.