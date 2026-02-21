Adeus baliza e rampa? Detran muda prova prática da CNH

Siga o A TARDE no Google

Detran-PE retira baliza e subida em rampa da prova prática - Foto: Tiago Ranieri/Ascom Detran

Quem vai tirar a primeira habilitação em Pernambuco já encontra um exame diferente pela frente. O Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) oficializou mudanças na prova prática da CNH categoria B e eliminou duas etapas consideradas as mais temidas pelos candidatos.

A decisão já está valendo e segue as novas diretrizes nacionais publicadas pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que revisou o modelo do exame em todo o país.

O que saiu da prova

Com a atualização, deixam de ser exigidas as manobras de baliza e a subida em rampa — exercícios que historicamente concentravam os maiores índices de reprovação.

Segundo informações divulgadas pela Folha de Pernambuco, o Detran-PE confirmou a retirada dessas etapas após a publicação do novo MBDEV (Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular), no início de fevereiro.

No estado, o novo formato começou a ser aplicado em 12 de fevereiro, mesma data em que o órgão realizou a entrega das primeiras habilitações dentro do padrão nacional conhecido como “CNH do Brasil”.

Como passa a funcionar o exame



Com as mudanças, a avaliação passa a priorizar situações reais de circulação. O foco agora está em:

controle do veículo;

respeito à sinalização;

tomada de decisões em via pública;

postura segura na condução.

De acordo com o Detran-PE, a proposta é medir competências diretamente ligadas ao dia a dia no trânsito, em vez de concentrar a avaliação em manobras específicas.

Mesmo com a exclusão das etapas, o valor cobrado pela prova prática permanece o mesmo. Procedimentos como primeira habilitação, renovação e atualização cadastral continuam seguindo a legislação federal em vigor.

Mudança faz parte de pacote nacional

A reformulação acompanha um conjunto de medidas oficializadas pelo governo federal em dezembro de 2025. Entre elas estão o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescola e a criação da renovação automática e gratuita da CNH para motoristas considerados “bons condutores”.

Para ter direito ao benefício, o motorista precisa não ter cometido infrações nos últimos 12 meses e estar inscrito no RNPC (Registro Nacional Positivo de Condutores).